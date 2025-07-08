Львам — уверенность в себе, Скорпионам — здоровый эгоизм, а Водолеям — риск: гороскоп на 8 июля

Астрологи, ранее составившие финансовый гороскоп на 7 — 13 июля, рассказали, каким будет день 8 июля. Это день мощной творческой энергетики, когда рекомендуется переходить от слов к делу, сообщает ТСН.

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Козерог

Сегодня можно браться за любое дело, даже сложное. Хотя это потребует много усилий и времени, результат оправдает затраченные силы.

Водолей

День для риска. К примеру, лотерейный билет, купленный сегодня, имеет высокие шансы принести выигрыш.

Рыбы

Возможно сегодня вы поймете, что ваша текущая деятельность не соответствует вашим возможностям. Пора усложнить задачу, чтобы получить настоящий результат.

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Овен

Не тратьте время на сомнения. Судьба будет на стороне тех, кто действует быстро и решительно.

Телец

Этот день может стать началом существенных изменений. Будьте морально готовы, чтобы не быть ошеломленными неожиданными событиями.

Близнецы

Хотя обстоятельства сегодня благоприятны, на удачу полагаться не стоит. Чтобы добиться результата, нужно работать.

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Рак

Жизнь даст шанс, о котором вы давно мечтали. Не бойтесь перемен и воспользуйтесь этой возможностью, потому что она может не повториться.

Лев

Главное для достижения успеха — уверенность в своих силах. Ваша решительность не даст сомнениям повлиять на результат.

Дева

Не только начинайте новые дела, но и завершайте старые. Нужно двигаться вперед без «хвостов» из прошлого.

Весы

День подходит для решения финансовых вопросов — от платежей до открытия счетов. Это обещает быть удачным.

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Скорпион

Не забывайте о себе, заботясь о других. Немного здорового эгоизма сегодня не помешает — позволяйте себе маленькие радости.

Стрелец

Этот день может стать важным для всей будущей жизни. С него может начаться новый, удачный этап.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как переход Урана в Близнецы 7 июля повлияет на судьбу знаков зодиака.

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