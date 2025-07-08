- 08:17 Овнам важно избегать конфликтов, а Девам заняться планированием: гороскоп на среду, 9 июля
- 00:04 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 08.07 22:28 Какие сарафаны сейчас в моде: возможно, именно такой висит у вас в шкафу
- 08.07 22:00 Деликатесный салат — вы точно такого не пробовали: готовится быстро и просто
- 08.07 21:30 Развод отменяется: Джастин Бибер и его жена Хейли ошеломили признанием по поводу детей
- 08.07 21:00 Какое белье должно быть под облегающей одеждой летом: эти советы пригодятся
- 08.07 20:44 «Голубцы в листьях свеклы — это настоящий деликатес», — кулинар Оксана Вознюк
- 08.07 20:33 Больше месяца боролись за жизнь: воин из Винницкой области не пережил удар российской ракетой
- 08.07 20:06 Лимонно-овсяное печенье: отличный вариант для любителей сладенького, которые следят за талией
- 08.07 19:56 Скорпионам — «Солнце», Львам — «Девятка Пентаклей», а Тельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 9 июля
- 08.07 19:44 Оккупанты откроют новый фронт: эксперт рассказал, куда враг нанесет новый удар и кому стоит опасаться
- 08.07 19:18 Секси-мама: популярная танцовщица назвала свою слабость
Львам — уверенность в себе, Скорпионам — здоровый эгоизм, а Водолеям — риск: гороскоп на 8 июля
Астрологи, ранее составившие финансовый гороскоп на 7 — 13 июля, рассказали, каким будет день 8 июля. Это день мощной творческой энергетики, когда рекомендуется переходить от слов к делу, сообщает ТСН.
Козерог
Сегодня можно браться за любое дело, даже сложное. Хотя это потребует много усилий и времени, результат оправдает затраченные силы.
Водолей
День для риска. К примеру, лотерейный билет, купленный сегодня, имеет высокие шансы принести выигрыш.
Рыбы
Возможно сегодня вы поймете, что ваша текущая деятельность не соответствует вашим возможностям. Пора усложнить задачу, чтобы получить настоящий результат.
Овен
Не тратьте время на сомнения. Судьба будет на стороне тех, кто действует быстро и решительно.
Телец
Этот день может стать началом существенных изменений. Будьте морально готовы, чтобы не быть ошеломленными неожиданными событиями.
Близнецы
Хотя обстоятельства сегодня благоприятны, на удачу полагаться не стоит. Чтобы добиться результата, нужно работать.
Рак
Жизнь даст шанс, о котором вы давно мечтали. Не бойтесь перемен и воспользуйтесь этой возможностью, потому что она может не повториться.
Лев
Главное для достижения успеха — уверенность в своих силах. Ваша решительность не даст сомнениям повлиять на результат.
Дева
Не только начинайте новые дела, но и завершайте старые. Нужно двигаться вперед без «хвостов» из прошлого.
Весы
День подходит для решения финансовых вопросов — от платежей до открытия счетов. Это обещает быть удачным.
Скорпион
Не забывайте о себе, заботясь о других. Немного здорового эгоизма сегодня не помешает — позволяйте себе маленькие радости.
Стрелец
Этот день может стать важным для всей будущей жизни. С него может начаться новый, удачный этап.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как переход Урана в Близнецы 7 июля повлияет на судьбу знаков зодиака.3795
Читайте нас в Facebook