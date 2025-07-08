«Настоящая королева»: Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в купальнике и «зажгла» социальные сети (фото)

Несмотря на личные переживания от расставания с Беном Аффлеком, 55-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес, похоже, не собирается постоянно пребывать в печали и пытается радоваться жизни всеми доступными ей средствами.

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Так, на странице певицы в Instagram Джен показала, как отдыхает на популярном европейском курорте за несколько дней до своего концерта в Мадриде. В соцсети Дженнифер Лопес появилась пара фотографий по путешествию, на которых поп-дива предстала в бикини. Судя по подписи, фотографии были сделаны в последний день отдыха.

«Привет, Испания! До скорой встречи» , — подписала она свежий пост в соцсети.

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Сообщение «зажег настоящий пожар» в комментариях. Поклонники восхищаются роскошной фигурой Дженнифер, не жалея ни комплиментов, ни огоньков, ни сердечек. Особенно хвалят Джей Ло за то, что на этот раз она не стала прибегать к помощи фотошопа (на ногах отчетливо видны синяки и шрамы, которые иначе исчезли бы из снимков).

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«Мамасита», «Рожденная, чтобы сиять», «Джен точно ей 55 — ей 25», «Королева», «Невероятная — во всех смыслах» , — такие комментарии оставляют поклонники Дженнифер.

Глядя на эти фото, поклонники отмечают: именно так и должно выглядеть та, чье сердце когда-то разбил Бен Аффлек, и которая теперь хочет заставить его «кусать локти» от неразумных поступков.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный актер Брэд Питт признался, от каких женщин был в полном восторге .

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