- 08:17 Овнам важно избегать конфликтов, а Девам заняться планированием: гороскоп на среду, 9 июля
- 00:04 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 08.07 22:28 Какие сарафаны сейчас в моде: возможно, именно такой висит у вас в шкафу
- 08.07 22:00 Деликатесный салат — вы точно такого не пробовали: готовится быстро и просто
- 08.07 21:30 Развод отменяется: Джастин Бибер и его жена Хейли ошеломили признанием по поводу детей
- 08.07 21:00 Какое белье должно быть под облегающей одеждой летом: эти советы пригодятся
- 08.07 20:44 «Голубцы в листьях свеклы — это настоящий деликатес», — кулинар Оксана Вознюк
- 08.07 20:33 Больше месяца боролись за жизнь: воин из Винницкой области не пережил удар российской ракетой
- 08.07 20:06 Лимонно-овсяное печенье: отличный вариант для любителей сладенького, которые следят за талией
- 08.07 19:56 Скорпионам — «Солнце», Львам — «Девятка Пентаклей», а Тельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 9 июля
- 08.07 19:44 Оккупанты откроют новый фронт: эксперт рассказал, куда враг нанесет новый удар и кому стоит опасаться
- 08.07 19:18 Секси-мама: популярная танцовщица назвала свою слабость
«Настоящая королева»: Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в купальнике и «зажгла» социальные сети (фото)
Несмотря на личные переживания от расставания с Беном Аффлеком, 55-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес, похоже, не собирается постоянно пребывать в печали и пытается радоваться жизни всеми доступными ей средствами.
Так, на странице певицы в Instagram Джен показала, как отдыхает на популярном европейском курорте за несколько дней до своего концерта в Мадриде. В соцсети Дженнифер Лопес появилась пара фотографий по путешествию, на которых поп-дива предстала в бикини. Судя по подписи, фотографии были сделаны в последний день отдыха.
«Привет, Испания! До скорой встречи» , — подписала она свежий пост в соцсети.
Сообщение «зажег настоящий пожар» в комментариях. Поклонники восхищаются роскошной фигурой Дженнифер, не жалея ни комплиментов, ни огоньков, ни сердечек. Особенно хвалят Джей Ло за то, что на этот раз она не стала прибегать к помощи фотошопа (на ногах отчетливо видны синяки и шрамы, которые иначе исчезли бы из снимков).
«Мамасита», «Рожденная, чтобы сиять», «Джен точно ей 55 — ей 25», «Королева», «Невероятная — во всех смыслах» , — такие комментарии оставляют поклонники Дженнифер.
Глядя на эти фото, поклонники отмечают: именно так и должно выглядеть та, чье сердце когда-то разбил Бен Аффлек, и которая теперь хочет заставить его «кусать локти» от неразумных поступков.
Как писали «ФАКТЫ», ранее известный актер Брэд Питт признался, от каких женщин был в полном восторге .355
Читайте нас в Facebook