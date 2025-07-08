Из-за потери этого города фронт в Донецкой области может обвалиться: эксперты сделали прогноз

Константиновка стоит прямо на пути летнего наступления россии в Донецкой области, где войска рф достигли крупнейших за месяц территориальных достижений с 2022 года. Сейчас россия контролирует более двух третей Донбасса. Но чтобы захватить остальную часть региона, ей надо взять под контроль городские центры, которые все еще находятся под контролем Украины и имеют важное значение для ее военной логистики, пишет The New York Times.

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Это делает Константиновку главной целью. Город — южные ворота к цепи городов, которые образуют последний большой оборонный пояс Украины. Если он падет, практически все города, расположенные дальше на север, окажутся в зоне досягаемости российских дронов. Это приблизит москву к ее вожделенной цели — захвату всей области.

Российские войска создали глубокий карман вокруг украинских войск, защищающих Константиновку, частично окружив их с востока, юга и запада. Практически каждое движение в этом кармане круглосуточно становится мишенью для российских дронов. Войска часто остаются в ловушке на недели без ротации или возможности эвакуировать раненых.

«Чрезвычайно сложно доставлять припасы, проводить ротацию войск, вообще делать что-нибудь», — сказал Макас, офицер 12-й Азовской бригады Украины.

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Украина сейчас готовится к окончательному наступлению россии на Константиновку, хотя битва может продолжаться еще месяцами. Вопрос заключается в том, начнет ли москва фронтальное наступление, как в Бахмуте в 2023 году, или попытается закрыть карман в клещи, чтобы заставить украинцев отступить, повторив стратегию, которую она применила, когда захватила Авдеевку в прошлом году.

В любом случае украинские солдаты говорят, что расширенные возможности россии по ударам беспилотниками дают ей преимущество, которого у нее не было во время предыдущих атак.

«Раньше они могли поражать цели на расстоянии двух-трех километров, — сказал командир подразделения, управляющего беспилотными летательными аппаратами в 93-й бригаде. — Сейчас они наносят удары каждые 10−20 минут на расстоянии 15 километров от линии фронта. Все, что находится в пределах этой 15-километровой зоны, уничтожается».

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На вопрос о переломном моменте в новой кампании россии с использованием дронов Александр и другие украинские солдаты единодушно назвали одно и то же имя: «Рубикон» — элитное российское подразделение дронов.

Это подразделение отличилось в этом году в Курской области на западе россии, где помогло отбить вторжение украинских войск, перекрыв их главную дорогу снабжения безжалостными ударами дронов. Этой весной «Рубикон» передислоцировался в район Константиновки и применил такую же тактику, систематически атакуя дороги, транспортные средства и антенны.

Ситуация изменилась, когда они пришли сюда.

Российские удары вокруг Константиновки настолько постоянны, что украинские войска вообще избегают выхода из своих подземных укрытий.

«Мы шутим, что сейчас поход в туалет — это практически героический поступок», — сказал Николай, украинский военнослужащий, воюющий на юго-востоке города.

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Говорят, что россия попытается обойти город, продвигаясь на север с двух краев кармана, который она создала, прежде чем зажать Константиновку в тисках. Почти полное окружение может заставить Украину еще больше полагаться на тактику, разработанную для снабжения войск в экстремальных условиях, включая десантирование дронов и использование роботоподобных транспортных средств.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что путин планирует нанести сокрушительный удар по Украине в течение летнего наступления.

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