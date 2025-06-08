Под дымовой завесой «мирных переговоров» российские призывники разворачиваются на границе, а московская военная машина наращивает обороты. Ее дипломаты присутствовали на переговорах в Стамбуле. путин выложил дорожную карту для прекращения войны. Состоялся самый большой обмен военнопленными с начала нападения. Однако для украинских чиновников это все хитрость: путин не предложил мирных условий, а выдвинул требования безусловной капитуляции. Возможно, он обменял пленных, но согласился освободить только 10 из 20 000 украинских детей, похищенных и контрабандой перевезенных в россию, несмотря на то, что Киев просил о немедленном возвращении 400 человек, находящихся в самой большой опасности, пишет Telegraph.

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Неудачное контрнаступление Украины в 2023 году и ее сорванное вторжение в Курскую область россии в 2024 году начались в теплые месяцы, тогда как примерно в это время в прошлом году москва совершила неожиданную атаку в Харьковской области на севере Украины.

В прошлом месяце российские войска продвигались самыми быстрыми темпами с ноября прошлого года, захватывая в среднем 8,8 квадратных километра в день в мае — вдвое больше, чем в апреле, по данным DeepState, украинского разведывательного проекта с открытым кодом.

Командиры сейчас надеются на прорыв, особенно на Донбассе. Аналитики ожидают, что россия совершит вторжение, но мало кто верит, что она сможет захватить весь регион.

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Время наступления не случайно. Летние листья обеспечивают лучшее прикрытие для наступающих войск, несмотря на такие недостатки, как повышенная видимость пыли и трудности с сокрытием движения от тепловизионных камер. Что еще важнее, россия провела зиму, укрепляя человеческие ресурсы, устраняя технические недостатки, совершенствуя тактику, улучшая связь на поле боя и повышая летальность и маневренность своих ударных беспилотников. Теперь она готова испытать эти усовершенствования.

Традиционное танковое наступление маловероятно. Учитывая доминирование войны беспилотниками, такая тактика устарела, отмечает польский военный аналитик Конрад Музыка.

«Поле боя прозрачное, — сказал он. - Любое масштабное развертывание бронетехники будет уничтожено относительно быстро. Мы видели, как россияне переходят к целенаправленным атакам небольшими подразделениями, часто всего от трех до пяти человек. Атаки размером с роту от 50 до 100 человек почти никогда не встречаются».

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Вместо этого российские войска продвигаются на мотоциклах или багги. Припасы иногда доставляются на передовые позиции мулами. Решающий прорыв остается маловероятным, хотя путин, похоже, уверен, что значительного прогресса можно достичь на нескольких фронтах.

Бои на Сумском фронте обострились. После того, как в марте украинские войска были в значительной степени вытеснены из Курской области россии, они теперь сталкиваются с давлением на Сумщине, где путин стремится создать буферную зону, чтобы предотвратить грядущие вторжения на российскую территорию.

Учитывая цель путина оккупировать всю Донетчину, Константиновка является главной начальной целью летнего наступления россии.

Некоторые украинские военные источники признают возможность потери города, но утверждают, что такая потеря не будет катастрофической. россия несет большие потери в городских боях, не изменяя существенно стратегического баланса.

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У россии сейчас преимущество на поле боя, что позволяет ее командирам выбирать ключевые точки для продвижения. Это преимущество обусловлено главным образом преимуществом в человеческих ресурсах и недавними технологическими достижениями в наступательном и оборонном оружии.

Кроме увеличения производства, россия модернизировала двигатель «Герана-2», что позволило достигать большей высоты полета, усложнило их перехват и позволило перевозить больше полезной нагрузки.

Еще одним значительным преимуществом россии является ее способность набирать новых солдат гораздо быстрее Украины. Этот успех в значительной степени сводится к финансовым стимулам.

«Они увеличили заработную плату, пособие и пособие в случае смерти, а также широко вербовали из малообеспеченных районов и этнических меньшинств. Стратегия окупилась. Численность российских войск в Украине выросла с 500 000 до 620 000 в год, несмотря на то, что в 2024 году они потеряли более 400 000 человек», — говорит Николай Белесков из киевского Национального института стратегических исследований.

Если Украина сможет пережить лето, и при условии, что не будет дипломатических прорывов, россия столкнется с двумя долгосрочными ограничениями по поводу своей способности поддерживать войну на таком уровне интенсивности. На военном фронте у россии не хватает бронетехники, и некоторые аналитики утверждают, что она близка к истощению своих танковых резервов советских времен.

Тем не менее аналитики говорят, что дефицит может существенно помешать российским операциям только в конце следующего года.

Хотя россия теряет по 400 тысяч солдат в год, однако даже это Украину не спасет, сделали неутешительный прогноз эксперты.

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