Оккупанты откроют новый фронт: эксперт рассказал, куда враг нанесет новый удар и кому стоит опасаться

В начале июля новейшее российское оружие — ракета-КАБ — впервые дотянулось до Днепра. Это может означать подготовку оккупантов к наступлению на данном направлении.

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Такой прогноз дал «ФАКТАМ» военный эксперт Дмитрий Снегирев, в пользу чего, по его мнению, говорит интенсивность боевых действий на Покровском направлении. Так, по информации Генштаба ВСУ, 4 июля на фронте произошло 136 боевых столкновений, из них 42 — на Покровском направлении. 5 июля произошло 170 боевых столкновений и снова больше всего — на Покровском направлении.

Эксперт предполагает, что стоит ожидать расширения театра боевых действий за счет новых территорий — в первую очередь, Сумской и Харьковской областях, также будет попытка врага прорваться на территорию Днепропетровской области.

- Возможность наращивания наступательных действий будет использована российской стороной в качестве военно-политического давления на украинское руководство во время так называемых Стамбульских встреч по окончании войны в Украине. Это то, что следует ожидать не только летом, но и осенью, — уверен эксперт.

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Наибольшие усилия пока враг сосредотачивает на Покровском направлении: после установления контроля над трассами Покровск-Константиновка, Покровск-Межевая, основная задача оккупантов — продвижение по флангам с целью создания оперативного окружения Сил обороны Украины на Покровском направлении.

Продвижение в направлении Малиновки и дальше открывает россиянам путь на другой фланг городов Мирноград и Покровск через поселок Новоэкономический.

Оккупанты прекрасно понимают, что возможность штурмовать непосредственно Покровск-Мирноград лобовыми атаками практически сведена к нулю и чревата огромными потерями. Так, в ходе боев за Бахмут потери составили около 60 тысяч человек, Курахово — около 30 тысяч.

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Покровск — это последняя агломерация на пути к административной границе с Донецкой областью. Также из Покровска можно повернуть на север для окружения Краматорска или на юг для дальнейшего продвижения вдоль границы в Запорожскую область.

В последние дни российские вооруженные формирования активизировали попытки прорыва украинской обороны на подступах к административной границе Днепропетровской области.

Основные попытки прорыва сосредоточены на Новопавловском направлении — именно через него противник продвигается из Донетчины к границам Днепропетровщины. Российские войска действуют в малых штурмовых группах с поддержкой бронетехники, мотоциклов, авиаударов КАБами и дронов, включая тактические FPV-дроны. По оценкам DeepState и других OSINT-аналитиков, россияне пододвинулись к административной границе области на расстояние от 2 км в начале июня до менее 100 метров в конце — однако факт выхода на территорию Днепропетровщины официально не подтвержден.

- Отмечу, что если россиянам удастся перехватить тактическую инициативу и продвинуться к границам с Днепропетровской областью, то во время переговорного процесса будет использован как элемент военного давления не только на Украину, но и Соединенные Штаты.

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Оккупантам в Донецкой области предстоит взять штурмом Славянско-Краматорскую агломерацию, это четыре крупных промышленных города: Славянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка. Следует напомнить, что Бахмут, который намного меньше по размеру, противник штурмовал 9 месяцев, понеся колоссальные потери. А здесь речь идет о штурме агломерации четырех городов с плотной городской застройкой, огромной промзоной и нашими подготовленными оборонными позициями.

Понимая, что эти города оккупанты могут штурмовать не один год, российский диктатор может использовать в качестве рычагов давления — возможность захвата определенных территорий Сумской, Харьковской областей и возможный прорыв на Днепропетровщину с целью так называемого обмена, — так Дмитрий Снегирев объясняет вероятность масштабирование театра боевых действий за счет новых территорий.

Однако российские захватчики не добились тактических результатов в Харьковской и Сумской областях — намерение путина создать так называемую «буферную зону», потерпело поражение. Темпы продвижения оккупационной армии значительно отличаются от ожиданий кремля. По замыслу российского диктатора, глубина продвижения российских войск в Сумской и Харьковской областях должна составить до 20 км, но им удалось продвинуться максимум на 6 км.

В то же время Силы обороны Украины продолжают удерживать часть Курской области рф, что заставляет врага держать там крупные силы. Так, по данным Общественной инициативы «Правое дело», в район села Гуево на Курщине, которое находится недалеко от границы с Украиной, переброшены дополнительные подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа.

Это свидетельствует о том, что оперативных резервов российских войск из числа оперативно-тактических группировок «Брянск» и «Белгород» (а их общее количество — около 100 тыс. человек), уже не хватает для попыток сдержать украинское продвижение на территории Курской, Брянской и Белгородской областей.

Кроме этого, по данным ОИ «Правое Дело», в район села Гоголевка на Курщине передислоцированы дополнительные подразделения 137-го полка 106-й дивизии воздушно-десантных войск рф. Эта дивизия считается одной из самых боеспособных. То есть рф не может контролировать ситуацию даже в Курской области, не говоря уже о расширении плацдарма в украинских Сумской и Харьковской областях и наступлении на Днепропетровщину.

Тем временем, как ранее писали «ФАКТЫ», россия все чаще использует против ВСУ химическое оружие.

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