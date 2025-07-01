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Бомба-ракета: до Днепра дотягивается новейшее российское оружие
В ходе очередной атаки по Днепропетровской области российские оккупанты, вероятно, применили новейшее и редкое оружие — «Гром-1». Это комплекс, который может выступать как бомбой, так и ракетой. Данный факт означает, что россияне отрабатывают тактику его применения и проводят испытания.
Так, Воздушные силы Украины сообщили, что 28 июня около 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника. Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр. Тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения.
Как отмечает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, «Гром-1» — это ракетно-бомбовый комплекс, который может собой представлять либо ракету, либо планирующую бомбу. Разница в том, что ракетная версия обладает боевой частью 315 кг и дальностью полета до 120 км, а вот бомбовая модификация имеет БЧ массой 480 кг, но дальностью полета 65 км. Такая разница обусловлена тем, что у ракеты есть реактивный двигатель, а у бомбы — нет.
«Таким образом, по Днепру прилетел не КАБ, а именно ракета, которая может долететь и до Одессы, и до Чернигова, но это не означает, что по Одессе или Чернигову наносится удар КАБом. По крайней мере, пока», — подчеркнул эксперт.
По словам Александра Коваленко, «Гром-1» создан на базе авиационной ракеты Х-38, принятой на вооружение в 2012-м, а сам комплекс был презентован в 2015-м. Задумка заключалась в создании модульного средства поражения, и в целом им удалось создать именно то, что хотели — универсальный в применении ударный комплекс. Данные ракеты в ходе полномасштабного вторжения в Украину применялись не единожды, но первая их верификация датирована весной 2023 года.
Также эксперт подчеркнул, что с того 2023 года россияне безуспешно ищут способ интегрирования реактивных ускорителей в обычные КАБ, чтобы увеличить дальность планирования. Но это не означает, что угроза не актуальна. Иными словами, создать КАБы с реактивным двигателем оккупантам пока не удается, а «Гром-1» в варианте именно ракеты пока немного.
Тем временем в Украине создали свою собственную корректируемую авиационную бомбу дальностью в 60 км и продолжают ее совершенствование.256
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