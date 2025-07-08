Больше месяца боролись за жизнь: воин из Винницкой области не пережил удар российской ракетой

Гайсинская громада прощалась с отважным защитником — Максимом Бардой, которому в августе должно было исполниться 35 лет. 2 июля его сердце навеки остановилось, не выдержав боли от тяжелых ранений, сообщает городской совет.

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«Максим окончил техникум. Отслужил срочную военную службу. Работал в супермаркете. В декабре 2022 года был мобилизован в ряды ВСУ. Службу проходил солдатом во взводе обеспечения продовольствием, вещевым и военно-техническим имуществом», — говорится в сообщении.

К сожалению, во время выполнения боевого задания 23 мая 2025 года, защитник получил тяжелые ранения. Случилось это во время ракетного обстрела противника неподалеку от населенного пункта Чугуев Харьковской области.

Более месяца медики пытались спасти жизнь бойца в военных госпиталях, однако его смерть стала еще одним горьким напоминанием о цене свободы.

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«Трудно найти слова утешения для самых дорогих людей — дочери Киры, родителей, сестры, родных и близких», — говорят земляки.

Бойца 116-й бригады Максима Барду похоронили с воинскими почестями в Гайсине.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о гибели 21-летнего полицейского из Черниговской области, который стал легендой штурмовой бригады.

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