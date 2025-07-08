«Сыночек родился уже после гибели любимого»: 21-летний полицейский с Черниговщины стал легендой штурмовой бригады

С раннего детства Михаил Кулакевич из села Вороньки Черниговской области имел обостренное чувство справедливости, безгранично любил семью и с юных лет чувствовал, что должен служить стране. В разгар большой войны, работая в полиции, без боевого опыта, он присоединился к штурмовому полку «Сафари» Департамента полиции особого назначения. В октябре 2023 года, выполняя боевое задание вблизи Бахмута, Михаил погиб. Похоронили его лишь спустя два месяца. А сегодня его семья борется за то, чтобы подвиг сына, брата, любимого и отца был достойно отмечен государством.

«Миша выбирал обручальное кольцо. Оно должно было стать сюрпризом в ближайший отпуск»

- У Михаила остались мама, бабушки, двоюродные сестра Диана и братья Сергей и Богдан, — рассказывает «ФАКТАМ» возлюбленная павшего воина Екатерина Коваль. — Несмотря на то, что они были двоюродными, связь между ними была особенная: теплая, доверительная и крепкая. С Дианой Михаил вырос бок о бок — вместе учились в школе, затем в техникуме, работали в одном коллективе.

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Сергей и Богдан всегда с нетерпением ждали встреч с Мишей. Рыбалка, футбол — это были их ритуалы. Миша был для братьев примером: они его очень любили и очень тяжело переживают утрату.

Михаил Кулакевич — воин штурмового полка «Сафари» Департамента полиции особого назначения

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Михаил был открытым, добрым и самостоятельным. Ему нравилось добиваться всего собственными усилиями. Увлекался спортом — играл в теннис, волейбол, но больше всего жил футболом. Мечтал стать футболистом и выйти на поле «Олимпийского». Из-за отсутствия условий в родном селе серьезно занялся футболом только когда переехал на учебу в Киев. Играл за команду «Локомотив».

В 2021 году окончил Частное высшее учебное заведение «Экономико-правовой техникум» при Межрегиональной академии управления персоналом. Работал в полку полиции особого назначения № 2 в Киеве. В армии до этого не служил.

- Как вы познакомились с возлюбленным?

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- Мы давно были знакомы — учились в одной школе, я была на год старше. Миша раньше уехал на учебу в Киев, а через год туда же отправилась и я. Именно в столице наша дружба переросла в отношения. Мы были вместе три года. Кстати, наша годовщина — 20 октября, та же дата, что и день его гибели…

«Мы были вместе три года. Наша годовщина — 20 октября, та же дата, что и день его гибели», — говорит Екатерина

К сожалению, я не успела стать его женой. Но сестра Михаила призналась мне, что он выбирал обручальное кольцо для предложения. Оно должно было стать сюрпризом в ближайший отпуск. К сожалению, этот момент так и не настал.

— Когда Михаил решил воевать, и что рассказывал об этом?

- В феврале 2023 года Михаил изъявил желание присоединиться к штурмовому полку «Сафари» Департамента полиции особого назначения, входящему в Объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции Украины «Лють».

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Мы все были удивлены. Отговаривали его, убеждали, что это опасно, но он был такой — если решил, то уже не переубедить. Всегда шел к цели.

О боях Михаил говорить не любил. Но одна история врезалась в память навсегда. Погиб его ближайший друг и побратим — Вячеслав Алексеенко, позывной «Мак». Михаил рассказывал, как пытался спасти его, но уже было поздно. Это стало для него тяжелым ударом, о котором он вспоминал с болью.

— После гибели мужа вы стали мамой…

- Мы с Мишей очень хотели ребенка, — говорит Екатерина. — Но врачи не давали больших шансов из-за определенных проблем. Но, как оказалось, чудеса существуют.

В период, когда Михаил находился в госпитале, приближался его день рождения. Я хотела сделать ему сюрприз — заказать бенто-торт. Именно тогда, почувствовав внутри себя «трепет бабочек», сделала тест на беременность. Он показал две полоски. Я была в шоке. Сначала хотела сказать Михаилу сразу, но решила сделать сюрприз — сообщить в день рождения. Поэтому на торте сделала надпись: «Гномик, ты станешь папой». Когда Михаил его увидел — сиял. «Киса, это правда? Ты не шутишь?» — переспрашивал он. Этот момент я записала на видео и до сих пор часто его пересматриваю.

Сыночек Тимофей родился в мае 2024 года — уже после гибели Михаила. Я уверена, он был бы замечательным папой. Он очень хотел сына, говорил: обязательно отдадим его на футбол. Поэтому в память о папе Тимоша точно попробует футбольную секцию… если сам захочет.

«Миша считается без вести пропавшим, бой пошел не по плану»

— Как погиб ваш любимый?

- В последний раз я видела Михаила 21 сентября 2023 года — провожала его на поезд. А в последний раз слышала — 20 октября, накануне его боевого выхода. Это должен был быть последний бой перед долгожданным отпуском. У нас была очень глубокая связь, интуитивная, но на этот раз я не чувствовала ничего тревожного. Но именно тогда все и произошло.

Тимофейчик родился в мае 2024 года — уже после гибели Михаила

В составе штурмовой группы Михаил выполнял задание вблизи поселка Курдюмовка Донецкой области — взять укрепрайоны на окраинах этого села и закрепиться на них. Во время боевых действий ребята продвинулись на 60 метров в глубь позиций врага, уничтожили вражеский беспилотник. Произошел огневой контакт — противник понес потери: двое погибших, один тяжело ранен.

При дальнейшем штурме группа попала под артиллерийский обстрел. Рискуя собственной жизнью, Михаил пытался изменить позицию, чтобы избежать огня, но получил тяжелые ранения и погиб.

Еще в начале службы он оставил мне номер командира: просил звонить, если не будет выходить на связь более суток. Обычно выходы длились 1−1,5 дня, поэтому сначала я подумала, что, возможно, он уже вернулся, но просто не имеет возможности позвонить — такое бывало.

Впрочем, когда прошло двое суток тишины, мне стало тревожно. Но я была беременна и очень боялась услышать плохие новости. Поэтому попросила сестру Михаила, Диану, позвонить вместо меня. Командир не ответил. Мы уговаривали себя, что это просто отсутствие связи, и на миг стало немного легче.

Позже Диана мне перезвонила, ее голос дрожал. Она сообщила, что командир наконец-то вышел на связь. Сказал: «Миша считается без вести пропавшим, бой пошел не по плану».

Два месяца спустя нам сообщили, что его тело удалось вернуть. Похоронили Михаила в родном селе Вороньки.

— Как вы пережили эту потерю?

- Когда я узнала, что Михаил пропал без вести, во мне будто оборвалась жизнь. Было больно, невыносимо, я не хотела верить в это. Но когда начинала плакать, то сыночек начинал толкаться в животике. И тогда я успокаивалась. Осознавала: во мне живет еще одна жизнь, и ей нужен покой.

С тех пор, как бы мне ни было тяжело, меня всегда спасает наш Тимофей — своей улыбкой, взглядами, маленькими победами. Время идет, но боль не утихает. Потому что я очень любила Михаила. Он был не просто любимым — он был частью меня.

— Вы недавно зарегистрировали петицию о присвоении Михаилу посмертно звания «Герой Украины». Почему это важно?

- При жизни Михаил получил знак отличия президента Украины «За оборону Украины», орден «За мужество» III степени, медаль «За содействие Вооруженным Силам Украины» и почетный нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ — «Крест храбрых».

Мы решили создать петицию, чтобы больше людей узнали о нашем герое. Чтобы почтить его вклад, поблагодарить его. Потому что он не побоялся — он пошел защищать страну, семью, наше будущее. И я хочу, чтобы наш сын знал: его папа — Герой Украины.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю 37-летнего героя из Запорожья, которому посвящена книга: «Я знаю, что погибну. Но я ни о чем не жалею, это мой путь — и я счастлив…»

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