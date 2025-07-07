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Даже подумать не мог, что так называемые братья придут на нашу землю убивать: в бою на Сумщине погиб защитник с Хмельнитчины
5 июля жители и гости Красилова на коленях провели в последний путь солдата Руслана Бондарчука. Он погиб 26 июня 2025 года во время выполнения боевого задания в Сумской области. Бойцу было 48 лет, сообщает городской совет.
«Руслан родился в российской федерации, но в начале 90-х годов его семья переехала в село Воскодавинцы. После школы прошел военную службу, дальше работал на разных работах. И даже подумать не мог, что придет такое время, когда его так называемые земляки придут на нашу землю, чтобы уничтожать нас, и ему придется с оружием в руках от них защищаться», — пишут горожане.
С января 2025 года Руслан встал на защиту украинской земли. С честью выполнял воинский долг и до последнего вздоха был верен воинской присяге. У него было много планов на жизнь, которые оборвал российский обстрел в Сумской области.
«Искренние соболезнования маме героя, сестре и брату. Его имя навеки вписано золотыми буквами в историю украинского государства», — говорится в сообщении.
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