- 08:17 Овнам важно избегать конфликтов, а Девам заняться планированием: гороскоп на среду, 9 июля
- 00:04 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 08.07 22:28 Какие сарафаны сейчас в моде: возможно, именно такой висит у вас в шкафу
- 08.07 22:00 Деликатесный салат — вы точно такого не пробовали: готовится быстро и просто
- 08.07 21:30 Развод отменяется: Джастин Бибер и его жена Хейли ошеломили признанием по поводу детей
- 08.07 21:00 Какое белье должно быть под облегающей одеждой летом: эти советы пригодятся
- 08.07 20:44 «Голубцы в листьях свеклы — это настоящий деликатес», — кулинар Оксана Вознюк
- 08.07 20:33 Больше месяца боролись за жизнь: воин из Винницкой области не пережил удар российской ракетой
- 08.07 20:06 Лимонно-овсяное печенье: отличный вариант для любителей сладенького, которые следят за талией
- 08.07 19:56 Скорпионам — «Солнце», Львам — «Девятка Пентаклей», а Тельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 9 июля
- 08.07 19:44 Оккупанты откроют новый фронт: эксперт рассказал, куда враг нанесет новый удар и кому стоит опасаться
- 08.07 19:18 Секси-мама: популярная танцовщица назвала свою слабость
«Китайский Нострадамус» сделал прогнозы на 2025 год, и они начали сбываться
В отличие от болгарской провидицы Бабы Ванги и жившего довольно давно французского астролога Нострадамуса, имя китайского историка Цзян Сюэтина вряд ли о чем-то говорило пользователям Сети.
Поклонники китайского историка Цзян Сюэцина, прозванного «китайским Нострадамусом», с удивлением отметили, что его прошлогодние геополитические прогнозы на 2025 год начали сбываться. В частности, его лекция на YouTube об обострении напряженности между США и Ираном, предусмотренное им в случае второго срока Дональда Трампа, стала вирусной, набрав более 100 тысяч подписчиков за три дня, пишет The Economic Times.
Сюэтин подробно описал сценарий «Операции Свобода для Ирана» — совместного вторжения США, Израиля, Саудовской Аравии и союзников. Он тогда же отмечал, что Трамп будет оправдывать войну ядерной угрозой Ирану и атаками прокси-групп. И действительно, последние заявления Трампа акцентируют внимание на терроризме и ядерной угрозе, совпадающей с прогнозами историка.
Цзян также подчеркнул, что для реального контроля над Ираном понадобится минимум 3 миллиона военных, назвав такой сценарий «военно и политически нереалистичным» для США. Он предостерег от наземного вторжения, поскольку американские солдаты в горах Ирана могут стать заложниками из-за сложностей снабжения и вывода войск.
Как писали «ФАКТЫ», в мире все чаще вспоминают детали провидцев о возможности Третьей мировой войны.557
Читайте нас в Facebook