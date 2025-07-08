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«Китайский Нострадамус» сделал прогнозы на 2025 год, и они начали сбываться

14:53 8 июля 2025
Предсказания Цзян Сюэцина о войне США с Ираном сбываются

В отличие от болгарской провидицы Бабы Ванги и жившего довольно давно французского астролога Нострадамуса, имя китайского историка Цзян Сюэтина вряд ли о чем-то говорило пользователям Сети.

Поклонники китайского историка Цзян Сюэцина, прозванного «китайским Нострадамусом», с удивлением отметили, что его прошлогодние геополитические прогнозы на 2025 год начали сбываться. В частности, его лекция на YouTube об обострении напряженности между США и Ираном, предусмотренное им в случае второго срока Дональда Трампа, стала вирусной, набрав более 100 тысяч подписчиков за три дня, пишет The Economic Times.

Сюэтин подробно описал сценарий «Операции Свобода для Ирана» — совместного вторжения США, Израиля, Саудовской Аравии и союзников. Он тогда же отмечал, что Трамп будет оправдывать войну ядерной угрозой Ирану и атаками прокси-групп. И действительно, последние заявления Трампа акцентируют внимание на терроризме и ядерной угрозе, совпадающей с прогнозами историка.

Цзян также подчеркнул, что для реального контроля над Ираном понадобится минимум 3 миллиона военных, назвав такой сценарий «военно и политически нереалистичным» для США. Он предостерег от наземного вторжения, поскольку американские солдаты в горах Ирана могут стать заложниками из-за сложностей снабжения и вывода войск.

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Как писали «ФАКТЫ», в мире все чаще вспоминают детали провидцев о возможности Третьей мировой войны.

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