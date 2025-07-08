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В учебных заведениях может возрасти количество платных услуг: за что школы смогут требовать дополнительные деньги
В Украине, где запланирована реформа старшей школы, правительство изменило перечень платных услуг, которые могут предоставлять государственные и коммунальные учреждения общего среднего образования. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
По его словам, учебные заведения смогут осуществлять преподавание отдельных дисциплин сверх объемов, установленных учебным планом, обеспечивать признание результатов обучения, полученных путем неформального и информационного образования.
Также на платной основе школы могут проводить квалификационный экзамен по проверке профессиональных знаний, навыков и компетентностей и/или учебных, практических мероприятий с последующей оценкой лиц, прошедших медицинскую, фармацевтическую или реабилитационную подготовку в учебных заведениях иностранных государств.
Среди перечня платных услуг — обеспечение пребывания детей в дежурных группах (утренних, вечерних, в выходные и праздничные дни) сверх гарантированного законодательством объема времени безвозмездного пребывания в них
Учреждение может предоставлять в аренду здания, сооружения, отдельные временно свободные помещения и площади, другое движимое и недвижимое имущество или оборудование, которое временно не используют в образовательной, учебно-воспитательной деятельности, если это не ухудшает социально-бытовых условий учащихся или работников заведения, отметила образовательная омбудсмен Надежда Лещик, передает «Учись Медиа».
Среди разрешенных платных услуг — подготовка к поступлению в учреждения профессионального высшего образования и высшего образования и внешнего независимого оценивания (сейчас — НМТ).
Также школы могут разрабатывать, внедрять и сопровождать электронные учебные материалы и курсы дистанционного обучения.
Разрешено учебным заведениям печатание, копирование, сканирование, ламинирование, запись информации на носителе и многое другое.
«Этот перечень достаточно широкий, ведь учреждения образования могут предоставлять как платные услуги в сфере образовательной деятельности, так и услуги в других сферах: научной и научно-технической деятельности, международного сотрудничества, здравоохранения, отдыха, досуга, оздоровления, туризма, физической культуры и спорта, бытовых, жилищно-коммунальных и других услуг», —цитирует издание слова Лещик.
По ее словам, учащиеся и их родители могут получать в школе платные образовательные и другие услуги исключительно на добровольной основе. Для этого родители должны написать соответствующее заявление руководителю учебного заведения на получение таких услуг.
Лещик отметила, что директор школы не имеет права принуждать учеников и родителей получать какие-либо платные услуги в сфере образовательной деятельности, например, посещать мастер-классы или образовательные мероприятия во внеучебное время.
Заведение должно обнародовать на своем вебсайте информацию о перечне дополнительных образовательных и других услуг, их стоимости, порядке предоставления и оплаты.
Средства, полученные учебным заведением от предоставления платных услуг, зачисляют на соответствующие счета, открытые в органах Государственного казначейства Украины, и используют согласно утвержденной смете школы.
Учреждения, получающие публичные средства, и их учредители обязаны обнародовать на своих вебсайтах:
- смету и финансовый отчет о поступлении и использовании всех полученных средств;
- информацию о перечне товаров, работ и услуг, полученных в качестве благотворительной помощи, с указанием их стоимости,
- информацию о средствах, полученных из других источников, не запрещенных законодательством.
Напомним, в Украине запускают программу «Пакет школьника».140
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