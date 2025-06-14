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Ничего не нравится: сеть отреагировала на тренды от известного дизайнера
Популярный дизайнер Андре Тан, составивший стильные образы, назвал тренды свадебных платьев в 2025 году. По словам Андре актуальными будут длинные шлейфы, платья из тюля и силуэт «русалка». На своей странице в социальной сети Тан выложил фотографии с примерами платьев на праздничный день.
«Свадебное платье в 2025 году — это не только о „классическом платье“, — написал Андре. — Это о настроении, стиле и способе быть собой в самый важный день».
По словам Тана в тренде бохо-шик — «минимум корсетов, максимум свободы».
«Драпировка, — добавил Тан. — Длинные шлейфы, высокие разрезы. Чистые линии, минимум декора — минимализм. Силуэт русалка остается актуальным ежегодно. Воздушные платья из тюля — романтическая классика».
Подписчики отреагировали на тренды, но они не всем пришлись по душе.
«Все понравились, — поделились мнением. — Если б можно было, каждую неделю выходила бы замуж».
«Недаром говорят, что мода — сундук с одеждой, который время от времени переворачивают вверх ногами! - отреагировали на сообщение. — Вот и русалочки из тюля вернулись. Впервые мне ничего не понравилось. Мое предпочтение — это платье Грейс Келли».
Ранее стилисты отмечали тренд на бум бусин в одежде и аксессуарах.
Фото: nstagram541
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