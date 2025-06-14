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Стиль жизни

Ничего не нравится: сеть отреагировала на тренды от известного дизайнера

10:23 14 июня 2025
Андре Тан

Популярный дизайнер Андре Тан, составивший стильные образы, назвал тренды свадебных платьев в 2025 году. По словам Андре актуальными будут длинные шлейфы, платья из тюля и силуэт «русалка». На своей странице в социальной сети Тан выложил фотографии с примерами платьев на праздничный день.

«Свадебное платье в 2025 году — это не только о „классическом платье“, — написал Андре. — Это о настроении, стиле и способе быть собой в самый важный день».

По словам Тана в тренде бохо-шик — «минимум корсетов, максимум свободы».

В тренде бохо-шик

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«Драпировка, — добавил Тан. — Длинные шлейфы, высокие разрезы. Чистые линии, минимум декора — минимализм. Силуэт русалка остается актуальным ежегодно. Воздушные платья из тюля — романтическая классика».

Силуэт "русалка" в свадебных платьях не выходит из моды

Подписчики отреагировали на тренды, но они не всем пришлись по душе.

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«Все понравились, — поделились мнением. — Если б можно было, каждую неделю выходила бы замуж».

«Недаром говорят, что мода — сундук с одеждой, который время от времени переворачивают вверх ногами! - отреагировали на сообщение. — Вот и русалочки из тюля вернулись. Впервые мне ничего не понравилось. Мое предпочтение — это платье Грейс Келли».

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Ранее стилисты отмечали тренд на бум бусин в одежде и аксессуарах.

Фото: nstagram

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