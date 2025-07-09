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Деньги

Не 2500 гривен за 50 квадратов, а 9000: эксперт рассказал, как могут измениться платежки за коммунальные услуги

13:31 9 июля 2025
Рост тарифов на коммуналку

Хотя текущим летом украинцам не грозит рост тарифов на коммунальные услуги, после окончания войны ситуация может резко измениться.

Причина тому — заявления Международного валютного фонда о необходимости ввести в Украине экономически обоснованные рыночные тарифы.

Как заявил глава ОО «Союз потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко в эфире YouTube-канала журналиста Юрия Романенко, рост тарифов до рыночных большинство украинцев просто не потянет. Как утверждает эксперт, 10% населения живет на уровне биологического выживания, у них не хватает денег на еду, о коммуналке речь не идет, и в целом, 70% населения по европейским нормам живет за чертой бедности.

По мнению Олега Попенко, вслед за предлагаемым ростом тарифов логичным шагом будет увеличение субсидий, но средств на это увеличение в бюджете нет. Так, тут есть проблема: если мы повышаем платежки втрое, тогда нужно, как минимум, в три раза повысить и размер субсидий. А у нас на субсидии выделено 45 млрд грн. Выходит, что нужно добавить к этой сумме еще 90 млрд.

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«Как могут измениться коммунальные платежки: сейчас мы платим за 50 квадратов 2−2,5 тыс. грн за тепло в среднем, хотя в Киеве уже и до трех тысяч доходит. А так будем платить 9 тыс. грн», — говорит о будущих расчетах платежек за коммунальные услуги Олег Попенко.

При этом, как подчеркивает эксперт, минимальную зарплату в 10 тыс. грн Кабмин планирует ввести только в 2028 году и возникает вопрос — где смогут брать люди средства на оплату коммунальных услуг после их роста.

Как писали «ФАКТЫ», рост тарифов на некоторые энергоносители, например, природный газ, автоматически приведет к подорожанию некоторых других услуг — отопления и горячей воды.

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