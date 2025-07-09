- 00:04 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 09.07 22:26 Тренд в интерьере — цвета тишины: какой из оттенков ваш любимый?
- 09.07 21:59 Великолепная рыба с кабачками: готовится быстро и очень просто
- 09.07 21:30 Дженнифер Гарнер покорила публику появлением с возлюбленным: бывший не слишком обрадовался
- 09.07 21:01 Эти ягоды подходят не всем: кому вредно есть виноград
- 09.07 20:34 Трудолюбивый, ответственный, добрый: около года родные ждали тело защитника из Хмельницкой области
- 09.07 20:08 Шоколадный брауни с вишнями: такой вкусный и полезный завтрак порадует вашу семью
- 09.07 19:55 СБУ устроила «шмон» на четырех таможнях: с чем это связано и что выяснилось
- 09.07 19:45 На передовой засветился новый украинский бронеавтомобиль: в чем его особенность
- 09.07 19:21 Этот день настал: украинский дизайнер оформил витрины известнейшего универмага Европы
- 09.07 19:20 Ведущие ІТ-компании объединились для создания AI-экосистемы: что решили на первой стратегической сессии
- 09.07 19:01 Близнецам — «Паж денариев» и финансовый поворот, Козерогам — «Король жезлов» и лидерство: Таро-прогноз на 10 июля
Не 2500 гривен за 50 квадратов, а 9000: эксперт рассказал, как могут измениться платежки за коммунальные услуги
Хотя текущим летом украинцам не грозит рост тарифов на коммунальные услуги, после окончания войны ситуация может резко измениться.
Причина тому — заявления Международного валютного фонда о необходимости ввести в Украине экономически обоснованные рыночные тарифы.
Как заявил глава ОО «Союз потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко в эфире YouTube-канала журналиста Юрия Романенко, рост тарифов до рыночных большинство украинцев просто не потянет. Как утверждает эксперт, 10% населения живет на уровне биологического выживания, у них не хватает денег на еду, о коммуналке речь не идет, и в целом, 70% населения по европейским нормам живет за чертой бедности.
По мнению Олега Попенко, вслед за предлагаемым ростом тарифов логичным шагом будет увеличение субсидий, но средств на это увеличение в бюджете нет. Так, тут есть проблема: если мы повышаем платежки втрое, тогда нужно, как минимум, в три раза повысить и размер субсидий. А у нас на субсидии выделено 45 млрд грн. Выходит, что нужно добавить к этой сумме еще 90 млрд.
«Как могут измениться коммунальные платежки: сейчас мы платим за 50 квадратов 2−2,5 тыс. грн за тепло в среднем, хотя в Киеве уже и до трех тысяч доходит. А так будем платить 9 тыс. грн», — говорит о будущих расчетах платежек за коммунальные услуги Олег Попенко.
При этом, как подчеркивает эксперт, минимальную зарплату в 10 тыс. грн Кабмин планирует ввести только в 2028 году и возникает вопрос — где смогут брать люди средства на оплату коммунальных услуг после их роста.
Как писали «ФАКТЫ», рост тарифов на некоторые энергоносители, например, природный газ, автоматически приведет к подорожанию некоторых других услуг — отопления и горячей воды.1074
Читайте нас в Facebook
«Самый простой ягодный пирог в мире» от телеведущего Александра Попова: невероятно вкусный и «выглядит сказочно»