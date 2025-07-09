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Цены на бензин в Украине резко изменятся в ближайшее время: к чему готовиться
Данный ранее прогноз о возможности подорожания литра бензина А-95 до 65 гривен может сбыться. Причина тому — продолжающийся рост цен на топливном рынке, хотя пик увеличения стоимости нефти на мировом рынке позади, а Антимонопольный комитет Украины не видит в этом ничего странного.
Об этом сообщает сайт «РБК-Украина», которому в АМКУ ответили, что сейчас отсутствуют основания для осуществления мер контроля в части ценового мониторинга рынков светлых нефтепродуктов. В ведомстве подчеркнули, что цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию.
«Свободная конкуренция на рынке предусматривает прежде всего свободное ценообразование, когда цена формируется как показатель равновесия между спросом и предложением. К полномочиям комитета не относится проведение ценового мониторинга рынков светлых нефтепродуктов (топлива)», — привели «РБК-Украина» цитату из ответа Антимонопольного комитета Украины.
Рост цен на бензин в Украине начался после подорожания нефти на мировых рынках на фоне начавшегося 13 июня военного конфликта между Израилем и Ираном. Так, нефть марки Brent с 64,9 доллара за баррель в начале июня выросла до 73,5 доллара 13 июня. Максимум же был зафиксирован 19 июня — 78,3 доллара. В настоящий момент баррель нефти стоит около 69,5 доллара.
В то же время цена литра бензина А-95 в Украине с 54,5 грн в начале июня выросла до 55,3 грн 13 июня, а сейчас он стоит почти 59 гривен.
«РБК-Украина» приводит мнение директора Консалтинговой компании «А-95» Сергея Куюна, по словам которого снижения цен на топливо ждать не стоит. Причины тому — рост цен на нефть, которые выше, чем были до конфликта Израиля и Ирана, а также увеличение курса евро и подорожание топлива в мире.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что падение мировых цен на нефть может привести к снижению стоимости топлива в Украине, но пока этого не происходит.
Фото Pixabay434
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