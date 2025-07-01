Дышите глубже: эксперты предсказывают падение цен на бензин в Украине

Цены на нефть в мире снижаются из-за урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и планов ОПЕК+ увеличить добычу в августе. Это, по мнению экспертов Сергея Куюна и Владимира Омельченко, должно привести к удешевлению бензина и дизеля в Украине, пишет РБК-Украина.

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В июне цены на бензин и дизель в Украине выросли на 6−7% из-за конфликта между Израилем и Ираном. Средняя розничная цена на конец месяца составила: бензин А-95 — 58,92 грн/литр, дизель — 55,88 грн/литр. Автогаз подешевел до 34,51 грн/литр.

Сергей Куюн ожидает, что цены на топливо начнут снижаться в ближайшие дни, поскольку цена на нефть вернулась к докризисным показателям. Владимир Омельченко поддерживает этот прогноз, добавляя, что если цены не снизятся на 3−4 гривны в течение недели, это может свидетельствовать о злоупотреблении монопольным положением. Он также предполагает, что июньское повышение цен было спекулятивным, поскольку сети отреагировали слишком быстро, реализуя запасы, купленные по старым ценам.

Омельченко считает, что Антимонопольный комитет Украины должен расследовать ситуацию с повышением цен в июне, ведь потребители могли переплатить «сотни миллионов, если не миллиарды гривен».

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Ранее «ФАКТЫ» писали, почему эксперты не рекомендуют автовладельцам использовать 92-й бензин вместо 95-го.

Фото: Pixabay

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