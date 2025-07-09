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Оленья луна-2025: что сулит знакам зодиака июльское полнолуние
На этой неделе, которая будет очень удачной для некоторых знаков зодиака, украинцы смогут наблюдать Оленью луну, пик которой наступит 10 июля в 23:36 по киевскому времени.
С давних времен июльское полнолуние ассоциировалось с обновлением и силой и считалось энергетически напряженным периодом.
Луна будет выглядеть полной в течение трех ночей с 9 по 11 июля, и ее можно будет наблюдать без специального оборудования.
Явление получило свое название от индейских племен Америки из-за периода роста новых рогов у оленей.
Фазы Луны в июле 2025 года
1 — 9 июля: Растущая Луна
10 июля: Полная Луна (Полнолуние)
11 — 23 июля: Убывающая Луна
24 июля: Новая Луна (Новолуние)
25 — 31 июля: Растущая Луна
В июле 2025 года благоприятными днями будут: 1, 2, 3, 6, 8, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 числа.
Также будет три неблагоприятных дня, когда нужно быть осторожным и избегать активных действий:
10, 12 июля — эти дни характеризуются повышенной эмоциональностью, чувствительностью и нестабильностью. Следует уменьшить информационную нагрузку, избегать конфликтных ситуаций и важных переговоров. Контролировать эмоциональные реакции, особенно в стрессовых ситуациях.
14 июля — в этот день многие могут почувствовать усталость, эмоциональную опустошенность, склонность к самоанализу и самокритике. Помогут качественный сон и отдых.
Вообще в период полной луны энергия «поднимает на поверхность» то, что обычно скрыто — как на физическом, так и психологическом уровне. Астрологи советуют быть осторожными с действиями, решениями и словами.
Нужно контролировать свои эмоции, ведь полнолуние делает людей слишком возбужденными и импульсивными. Лучше заниматься конкретными практическими действиями. К примеру, упорядочить дела, подвести итоги и составлять планы. Избавиться от тех проектов, которые не имеют развития.
В эти дни не следует отмечать никакие события и не развлекаться.
Астролог Ольга Ходарева рассказала УНИАН, для кого Оленья луна будет самой удачной, а кому надо быть осторожным.
Овны могут завершить важный проект, который повлияет на их карьеру.
Тельцам следует сосредоточиться на обучении, чтобы увидеть результаты в делах, связанных с решением юридических вопросов.
Близнецам — стоит уделить внимание финансовым обязательствам. Возможно, удастся разобраться с долгами.
Ракам — лучше честно посмотреть на свои отношения и, возможно, что-то отпустить.
У Львов — в фокусе будут вопросы здоровья, режима, работы и обязанностей.
Девы — погрузятся в творчество и вопросы, связанные с детьми.
Для Весов — на первом плане будут стоять вопросы дома, семьи, недвижимости.
Скорпионы будут решать вопросы поездок, новых контактов, документов и обучения.
Для Стрельцов — на первый план станет тема денег и собственных ресурсов.
Козероги пересмотрят свои планы и проявят себя в новом качестве.
Водолеям — важно обратить внимание на внутреннее состояние.
Рыбы — на пороге чего-то нового — завершение проектов, связанные с группами, командами, коллективами.
А о чем предупреждают знаки зодиака знатоки Восточной астрологии, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».353
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