Оленья луна-2025: что сулит знакам зодиака июльское полнолуние

На этой неделе, которая будет очень удачной для некоторых знаков зодиака, украинцы смогут наблюдать Оленью луну, пик которой наступит 10 июля в 23:36 по киевскому времени.

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С давних времен июльское полнолуние ассоциировалось с обновлением и силой и считалось энергетически напряженным периодом.

Луна будет выглядеть полной в течение трех ночей с 9 по 11 июля, и ее можно будет наблюдать без специального оборудования.

Явление получило свое название от индейских племен Америки из-за периода роста новых рогов у оленей.

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Фазы Луны в июле 2025 года

1 — 9 июля: Растущая Луна

10 июля: Полная Луна (Полнолуние)

11 — 23 июля: Убывающая Луна

24 июля: Новая Луна (Новолуние)

25 — 31 июля: Растущая Луна

В июле 2025 года благоприятными днями будут: 1, 2, 3, 6, 8, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 числа.

Также будет три неблагоприятных дня, когда нужно быть осторожным и избегать активных действий:

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10, 12 июля — эти дни характеризуются повышенной эмоциональностью, чувствительностью и нестабильностью. Следует уменьшить информационную нагрузку, избегать конфликтных ситуаций и важных переговоров. Контролировать эмоциональные реакции, особенно в стрессовых ситуациях.

14 июля — в этот день многие могут почувствовать усталость, эмоциональную опустошенность, склонность к самоанализу и самокритике. Помогут качественный сон и отдых.

Вообще в период полной луны энергия «поднимает на поверхность» то, что обычно скрыто — как на физическом, так и психологическом уровне. Астрологи советуют быть осторожными с действиями, решениями и словами.

Нужно контролировать свои эмоции, ведь полнолуние делает людей слишком возбужденными и импульсивными. Лучше заниматься конкретными практическими действиями. К примеру, упорядочить дела, подвести итоги и составлять планы. Избавиться от тех проектов, которые не имеют развития.

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В эти дни не следует отмечать никакие события и не развлекаться.

Астролог Ольга Ходарева рассказала УНИАН, для кого Оленья луна будет самой удачной, а кому надо быть осторожным.



Овны могут завершить важный проект, который повлияет на их карьеру.

Тельцам следует сосредоточиться на обучении, чтобы увидеть результаты в делах, связанных с решением юридических вопросов.

Близнецам — стоит уделить внимание финансовым обязательствам. Возможно, удастся разобраться с долгами.

Ракам — лучше честно посмотреть на свои отношения и, возможно, что-то отпустить.

У Львов — в фокусе будут вопросы здоровья, режима, работы и обязанностей.

Девы — погрузятся в творчество и вопросы, связанные с детьми.

Для Весов — на первом плане будут стоять вопросы дома, семьи, недвижимости.

Скорпионы будут решать вопросы поездок, новых контактов, документов и обучения.

Для Стрельцов — на первый план станет тема денег и собственных ресурсов.

Козероги пересмотрят свои планы и проявят себя в новом качестве.

Водолеям — важно обратить внимание на внутреннее состояние.

Рыбы — на пороге чего-то нового — завершение проектов, связанные с группами, командами, коллективами.

А о чем предупреждают знаки зодиака знатоки Восточной астрологии, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

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