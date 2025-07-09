Мы объединились: Дорофеева и Позитив назвали причину

Популярные музыканты Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний), которые заинтриговали своих поклонников, сообщили новость.

Артисты, долгое время являвшиеся одним из самых популярных дуэтов «Время и Стекло», снова объединились. На своих страницах в социальных сетях они сообщили, что это произошло не только для нового хита, но и для великой благотворительной цели.

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«И мы объединились не только ради музыки, но и для того, чтобы украинские ночи снова стали тихими, — сообщили артисты. — Ежедневно россия продолжает атаковать украинские города. Этой ночью — новый страшный рекорд: более 700 дронов. Именно поэтому мы присоединяемся к сбору „Вартові неба“ от UNITED24. Цель — 505 404 грн. Это станет вкладом для закупки современных украинских ШІ-управляемых турелей Sky Sentinel, которые помогают уничтожать воздушные угрозы — „шахеды“, дроны и даже крылатые ракеты».

Во время обращения прозвучали первые строчки новой песни дуэта: «Я дождусь, когда снова полетят самолеты…» .

Поклонники были в восторге от инициативы Дорофеевой и Позитива и уже через несколько часов собрали нужную сумму, поэтому артисты ее удвоили.

«Какая крутая инициатива, вы невероятны!» — написали в сети.

«С нетерпением жду трека» , — добавили в комментариях.

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«Вы лучшие! — заверили поклонники. — Но „Этот кусочек“ трека уже звучит как хит мы ждем».

«Песня — бомба», — поделились впечатлениями от одной строки.

Ранее популярная певица Кристина Соловой впервые за полгода встретилась с братом-военным.

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