Запечатлеваю каждое мгновение: популярная певица встретила брата-военного

Популярная певица Кристина Соловий, которая удивила признанием, поразила новостью. На своей странице в социальной сети артистка разместила фотографии с братом-военным Евгением. Кристина написала, что впервые за полгода он смог приехать в отпуск, и они проводят время вместе в Киеве.

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«После полугода службы — первый отпуск брата, — написала Соловий. — Запечатлеваю каждое мгновение, которое нам удастся провести вместе.

Встретились с Евгением в Киеве, который для нас обоих уже стал вторым домом. Листайте карусель, чтобы увидеть авто, которое удалось приобрести благодаря вашему неравнодушию. Спасибо вам! Поддерживайте наших защитников и защитниц".

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Кристина добавила, что приезд брата совпал с днем рождения их папы. Артистка выложила фотографию и трогательно обратилась к отцу.

«День рождения у моего папы, который дал мне такую фамилию, что все до сих пор думают, что это псевдоним», — написала певица.

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Подписчики отреагировали на фотографии Кристины и ее брата, добавив, что они очень похожи.

«Класс! — написали в сети. — Такой же красавчик, как и ты!»

«Так похожи», — решили поклонники.

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Ранее певица рассказала о своих отношениях с поэтом Сергеем Жаданом.

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