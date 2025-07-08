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«Снова вместе?»: сеть в восторге от новости Нади Дорофеевой
Поразившая своими формами певица Надя Дорофеева заинтриговала сеть. На своей странице в социальном приложении она выложила видео, на котором в мыслях певицы все время появляется Позитив (музыкант Алексей Завгородний). Напомним, Надя и Позитив долгое время были одним из самых популярных дуэтов «Время и Стекло». Группа распалась в 2020 году, и каждый артист начал сольную карьеру. Но слухи о возвращении дуэта появляются все время.
«Вы тоже его видите?» — подписала забавное видео Дорофеева.
Подписчики с восторгом отреагировали на сообщение и признались, что давно уже мечтают о возвращении легендарного дуэта.
«Ждем», — написала певица Kola.
«Божеееееее Надяяяяяя да ну, Время и Стекло возвращается!» — не сдерживали восторга.
«Какая ностальгия, хотим увидеть что-нибудь интересное от вас», — признались в сети.
«Уже самое время выпустить новый совместный трек», — прокомментировали сообщение.
«Жду новой песни от вас вместе, хочется вспомнить молодость, которая прошла с вашей группой», — писали поклонники.
«Я слежу за тобой», — отреагировал и сам Позитив.
«Неужели они снова вместе?» — радовались в сети.
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