«Снова вместе?»: сеть в восторге от новости Нади Дорофеевой

Поразившая своими формами певица Надя Дорофеева заинтриговала сеть. На своей странице в социальном приложении она выложила видео, на котором в мыслях певицы все время появляется Позитив (музыкант Алексей Завгородний). Напомним, Надя и Позитив долгое время были одним из самых популярных дуэтов «Время и Стекло». Группа распалась в 2020 году, и каждый артист начал сольную карьеру. Но слухи о возвращении дуэта появляются все время.

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«Вы тоже его видите?» — подписала забавное видео Дорофеева.

Надя и Позитив

Подписчики с восторгом отреагировали на сообщение и признались, что давно уже мечтают о возвращении легендарного дуэта.

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«Ждем», — написала певица Kola.

«Божеееееее Надяяяяяя да ну, Время и Стекло возвращается!» — не сдерживали восторга.

Подписчики давно мечтают о возвращении легендарного дуэта

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«Какая ностальгия, хотим увидеть что-нибудь интересное от вас», — признались в сети.

«Уже самое время выпустить новый совместный трек», — прокомментировали сообщение.

«Жду новой песни от вас вместе, хочется вспомнить молодость, которая прошла с вашей группой», — писали поклонники.

«Я слежу за тобой», — отреагировал и сам Позитив.

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«Неужели они снова вместе?» — радовались в сети.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что бывший муж Дорофеевой певец Дантес поразил своей мечтой.

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