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82 РЭБ-комплекса и десятки дронов: фонд «Надія», Валерий Дубиль и Вита Присяжнюк усиливают защитников на самых горячих направлениях
По инициативе главы наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надія», первого заместителя главы Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерия Дубиля и соучредителя фонда Виты Присяжнюк, команда «Надії» еженедельно отправляется с гуманитарными миссиями на передовую. В первом полугодии 2025 года фонд «Надія» совместно с партнерами передал Силам обороны на Сумское, Харьковское, Донецкое, Запорожское и Херсонское направления более 800 единиц техники.
В частности, подразделения ВСУ, разведки, Нацпола, пограничников получили 82 современных мощных РЭБ-системы с иммерсионной системой охлаждения и высоким диапазоном частот. Это критически важная техника, без которой сегодня не проходит ни один выезд на позиции или эвакуация.
Для обеспечения связи и стабильной работы волонтеры «Надії» передали военным комплекты Starlink, зарядные станции, генераторы, мощные повербанки и комплекты оптоволокна. Для фронтовой медицины — аппараты EasyPulse, которые помогают запускать сердце в самых экстремальных условиях, подогреватель крови, монитор пациента и портативный гемоконтроль. Для разведки и безопасности — десятки дронов с комплектами аккумуляторов, станции управления, бинокль ночного видения и каску с камерой. Также передали электроскутеры для мобильности, автомобиль, компьютеры и технику для обустройства пунктов управления.
«Мы не просто передаем технику — мы ясно понимаем, куда и зачем она должна ехать. Потому что вовремя доставленные зарядная станция или РЭБ — это чья-то спасенная жизнь. Мы на связи с каждым подразделением, с каждым медиком мы всегда спрашиваем: что нужно именно сейчас? Получаем запрос и сразу ищем возможность помочь», — отметил Валерий Дубиль.
В фонде подчеркивают: за каждой поездкой большая командная работа, точное планирование и постоянное взаимодействие как с партнерами, так и с военными на местах.
«Мы работаем каждый день — с партнерами, с волонтерами, с донорами. Это общая большая работа. Мы не устаем, потому что у нас есть, для чего и ради кого работать», — добавляет Вита Присяжнюк.
Поддержка фонда поступает непосредственно в воинские части, подразделения тактической медицины и эвакуации, пункты управления и позиции на передовой. Военные отмечают: техника, передаваемая фондом, критически важна.
«Ваши генераторы — это свет, когда его нет. Ваши EasyPulse — это шанс, когда останавливается сердце. Ваши станции Starlink — это стабильная связь и координация. Спасибо, что вы с нами», — говорит военный медик с Донбасса.
С начала полномасштабного вторжения Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надія» совместно с меценатами и партнерами осуществил более 270 гуманитарных миссий, преодолев более 300 тысяч километров. И эта работа продолжается: фонд продолжает свою миссию — спасать жизнь.11
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