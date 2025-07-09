Царское имя: певица Slavia раскрыла, как назвала сына

Популярная певица Slavia, недавно впервые ставшая мамой, раскрыла имя своего сына.

Напомним, бывшая жена артиста DZIDZIO вышла замуж за предпринимателя Андрея Павлюка.

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На своей странице в социальной сети Slavia выложила фотографии вместе с сыном Лео и мужем и поделилась историей, связанной с выбором имени.

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«Официально зарегистрирован гражданин Украины Лев Андреевич, в жизни просто Лео, — написала артистка. — Папа хотел назвать Атлас, мама — Лев. Думали весь месяц. Провели опрос в семье. В результате папа поддался».

Подписчики поздравили семью и откликнулись на необычное имя, которым могли назвать мальчика.

«Хорошо, что не назвали Атласом» , — решили в сети.

«100 процентов — что за имя странное» , — поделились впечатлениями.

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«Тебе очень подходит быть Мамой!» — поздравили певицу.

«Сыночек пусть растет здоровым и счастливым на радость родным, а Славия после родов стала еще очаровательнее» , — добавили в комментариях.

«Какое царское имя у вашего сына, — решили в сети. — Пусть ему и вам всегда везет по жизни. Семейного уюта и покоя. С праздником я вас поздравляю!»

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