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Шоу-бизнес

Царское имя: певица Slavia раскрыла, как назвала сына

16:53 9 июля 2025
Slavia с мужем и сыном, фото https://www.instagram.com/p/DLxjuYiIX4b/

Популярная певица Slavia, недавно впервые ставшая мамой, раскрыла имя своего сына.

Напомним, бывшая жена артиста DZIDZIO вышла замуж за предпринимателя Андрея Павлюка.

На своей странице в социальной сети Slavia выложила фотографии вместе с сыном Лео и мужем и поделилась историей, связанной с выбором имени.

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«Официально зарегистрирован гражданин Украины Лев Андреевич, в жизни просто Лео, — написала артистка. — Папа хотел назвать Атлас, мама — Лев. Думали весь месяц. Провели опрос в семье. В результате папа поддался».

Подписчики поздравили семью и откликнулись на необычное имя, которым могли назвать мальчика.
«Хорошо, что не назвали Атласом» , — решили в сети.

«100 процентов — что за имя странное» , — поделились впечатлениями.

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«Тебе очень подходит быть Мамой!» — поздравили певицу.

«Сыночек пусть растет здоровым и счастливым на радость родным, а Славия после родов стала еще очаровательнее» , — добавили в комментариях.

«Какое царское имя у вашего сына, — решили в сети. — Пусть ему и вам всегда везет по жизни. Семейного уюта и покоя. С праздником я вас поздравляю!»

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Ранее молодая мама Леся Никитюк поразила заявление.

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