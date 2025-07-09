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Царское имя: певица Slavia раскрыла, как назвала сына
Популярная певица Slavia, недавно впервые ставшая мамой, раскрыла имя своего сына.
Напомним, бывшая жена артиста DZIDZIO вышла замуж за предпринимателя Андрея Павлюка.
На своей странице в социальной сети Slavia выложила фотографии вместе с сыном Лео и мужем и поделилась историей, связанной с выбором имени.
«Официально зарегистрирован гражданин Украины Лев Андреевич, в жизни просто Лео, — написала артистка. — Папа хотел назвать Атлас, мама — Лев. Думали весь месяц. Провели опрос в семье. В результате папа поддался».
Подписчики поздравили семью и откликнулись на необычное имя, которым могли назвать мальчика.
«Хорошо, что не назвали Атласом» , — решили в сети.
«100 процентов — что за имя странное» , — поделились впечатлениями.
«Тебе очень подходит быть Мамой!» — поздравили певицу.
«Сыночек пусть растет здоровым и счастливым на радость родным, а Славия после родов стала еще очаровательнее» , — добавили в комментариях.
«Какое царское имя у вашего сына, — решили в сети. — Пусть ему и вам всегда везет по жизни. Семейного уюта и покоя. С праздником я вас поздравляю!»
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