Пойду к хирургу: Леся Никитюк поразила заявлением

Популярная актриса и телеведущая Леся Никитюк, которая недавно впервые стала мамой, шокировала откровенными фотографиями. На своей странице в социальной сети Леся выложила фото в купальнике, демонстрирующем ее округлые формы. Напомним, Никитюк все время скрывала свою беременность и сообщила о рождении сына через неделю после события. Возлюбленный ведущей, военный Дмитрий Бабчук, на девять лет моложе Леси.

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«Мамского блога не будет, Playboy, свяжитесь со мной», — как всегда с юмором прокомментировала свою фотографию Леся.

Поклонники актрисы засыпали ее комплиментами и ответили, что ждут откровенных фото и ее любимого.

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«Я могу пока повести мамский за тебя», — предложила блогер Даша Астафьева.

«Жаль, что нет на них пожизненной гарантии», — написали в комментариях.

«Пойду к хирургу зафиксирую размеры», — ответила Леся.

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«Ага, да-да, это пока ребенок маленький и большинство времени спит, — решили в сети. — Я уверена, что скоро будут рилсы первых шагов, первого слова, «нам один месяц».

«Будем честны, мы ждем „Плейбой“ с вашим любимым», — написали в ответ.

«Не пущу», — коротко ответила Леся.

«Я и есть плейбой», — отреагировал и Дмитрий Бабчук.

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Ранее Никитюк показала, как выглядит после беременности.

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