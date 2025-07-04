- 08:44 Дроны атаковали военные аэродромы в Саратовской и Воронежской областях, а также предприятие «оборонки» в Чебоксарах
- 08:18 Козерогов ждет перезагрузка, а Стрельцов посетит дух приключений: гороскоп на 5 июля
- 08:00 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 04.07 22:26 Как сохранить чемодан в идеальном виде на многие годы: сделать это легко и просто
- 04.07 21:59 Грибной соус — настоящее объедение: готовится очень просто
- 04.07 21:37 Свитолина вылетела с Уимблдона, проиграв экс-первой ракетке мира
- 04.07 21:30 Пока у родителей разборки: дочь Джоли и Питта раскрыла тайну своего парня
- 04.07 21:01 Стабилизирует уровень глюкозы и циркадный ритм: чем полезны ранние ужины
- 04.07 20:34 В последнюю секунду оттолкнул побратима и принял удар дрона: на Сумщине погиб защитник из Винницкой области
- 04.07 20:26 «Многие страны требуют, чтобы загранпаспорт был действителен не менее полугода до истечения срока», — эксперт по туризму Марина Билоножко
- 04.07 20:06 Клубничный торт: идеальный десерт для летних чаепитий
- 04.07 19:53 Зеленский и Трамп провели телефонный разговор: первые подробности
Пойду к хирургу: Леся Никитюк поразила заявлением
Популярная актриса и телеведущая Леся Никитюк, которая недавно впервые стала мамой, шокировала откровенными фотографиями. На своей странице в социальной сети Леся выложила фото в купальнике, демонстрирующем ее округлые формы. Напомним, Никитюк все время скрывала свою беременность и сообщила о рождении сына через неделю после события. Возлюбленный ведущей, военный Дмитрий Бабчук, на девять лет моложе Леси.
«Мамского блога не будет, Playboy, свяжитесь со мной», — как всегда с юмором прокомментировала свою фотографию Леся.
Поклонники актрисы засыпали ее комплиментами и ответили, что ждут откровенных фото и ее любимого.
«Я могу пока повести мамский за тебя», — предложила блогер Даша Астафьева.
«Жаль, что нет на них пожизненной гарантии», — написали в комментариях.
«Пойду к хирургу зафиксирую размеры», — ответила Леся.
«Ага, да-да, это пока ребенок маленький и большинство времени спит, — решили в сети. — Я уверена, что скоро будут рилсы первых шагов, первого слова, «нам один месяц».
«Будем честны, мы ждем „Плейбой“ с вашим любимым», — написали в ответ.
«Не пущу», — коротко ответила Леся.
«Я и есть плейбой», — отреагировал и Дмитрий Бабчук.
Ранее Никитюк показала, как выглядит после беременности.
Читайте нас в Facebook