Тренд в интерьере — цвета тишины: какой из оттенков ваш любимый?

Одни цвета дарят энергию молодости, другие — ощущение тишины. С тишиной, как правило, ассоциируются мягкие, приглушенные, пастельные тона. Это могут быть оттенки белого, голубого, серого, светло-зеленого и нежно-лавандового.

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Цвета, вызывающие ощущение тишины, обычно неяркие, неброские и не вызывают резких эмоциональных реакций.

Белый ассоциируется со спокойствием и является антагонистом «визуального шума». Один известный художник рассказывал мне, что на его стенах в доме не случайно нет картин. Для полета мысли ему нужен простор, в том числе визуальный. В нем ничто не должно отвлекать.

Состояние умиротворенности дарят и оттенки неба - особенно нежно-голубой. Также очень успокаивает мягкий серый. Один из оттенков тишины и мятно-голубой.

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Возможно, оттенки тишины так ценны во всем мире из-за дефицита общения человека с природой. Ведь большую часть жизни современные жители мегаполиса проводят в помещении — офисе, квартире или доме. А еще оттенки тишины гармонизируют внутреннее состояние человека, и в этом секрет их популярности сегодня.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что если добавить цвет счастья в интерьер — можно получить заряд энергии.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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