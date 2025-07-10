Тельцам важно сдержать эмоции, а Скорпионам нужно быть скромнее: гороскоп на 10 июля

День Оленьего полнолуния, 10 июля, считается напряженным в енергетическом плане днем. Его связывают с обновлением и силой.

А «ТСН» утверждает, что нынешний четверг — удачное время для дел, связанных, в первую очередь, с интеллектуальной деятельностью, учебой и преподаванием.

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Овен

Гороскоп на 10 июля советует Овнам расставить точки над «і» в затянувшемся конфликте: либо помириться, либо окончательно расстаться с оппонентом.

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Телец

Гороскоп на 10 июля рекомендует Тельцам держать эмоции под контролем и не поддаваться на провокации — желающие вывести знак из себя найдутся.

Близнецы

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Гороскоп на 10 июля обращает внимание Близнецов на собственный быт — полезным будет избавиться от старых вещей или сделать дома уборку.

Рак

Гороскоп на 10 июля для Раков не исключает, что в этот день знаку удасться вывести на чистую воду недоброжелателей, чему помогут различные жизненные ситуации.

Лев

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Гороскоп на 10 июля для Львов предостерегает знак от нарушения принятых решений — искушение будет велико. К примеру, севшим на диету не следует заглядываться на сладкое.

Дева

Гороскоп на 10 июля рекомендует Девам не принимать сегодня важные решения, даже если этого требует начальство. Обязательно нужно проанализировать все детали.

Весы

Гороскоп на 10 июля советует Весам не сворачивать с пути к важной цели, отвлекаясь на второстепенные вопросы. В противном случае движения вперед не будет.

Скорпион

Гороскоп на 10 июля для Скорпионов рекомендует знаку быть скромнее и не демонстрировать собственное совершенство. Даже если для этого появится повод. Окружению это гарантированно не понравится.

Стрелец

Гороскоп на 10 июля рекомендует Стрельцам придерживаться «золотой середины», соблюдая меру во всем. И не переходить черту, отделяющую сдержанность от вседозволенности.

Козерог

Гороскоп на 10 июля рекомендует Козерогам сменить обстановку. В идеале — поехать к морю. Или же просто отдохнуть за городом.

Водолей

Гороскоп для Водолеев на 10 июля предостерегает знак от заключения деловых и финансовых сделок — возможны ошибки. Лучше перенести принятие решения на несколько дней.

Рыбы

Гороскоп на 10 июля для Рыб советует знаку не тратить попусту силы, а заняться делом. При должной усидчивости и сосредоточенности дела на работе порадуют результатом.

Таро-прогноз на 10 июля для всех знаков Зодиака читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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