Тарологи, ранее назвавшие четыре знака Зодиака, в жизни которых наступает переод избавления от старых страхов, составили таро-прогноз для всех представителей зодиакального круга на четверг, 10 июля.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — Семёрка Денариев

Таро-прогноз для Овнов на 10 июля советует знаку остановиться и оглянуться назад, пишет slovofraza.com. Не все, что было сделано, приносит плоды, однако карта напоминает: результат приходит не сразу. Тарологи советуют Овнам не останавливаться и ни в коем случае не сдаваться. Ключем к успеху называется не спешка, а терпение.

Телец — Десятка Мечей

РЕКЛАМА

Таро-прогноз для Тельцов на 10 июля предупреждает об эмоциональной усталости, с которой может столкнуться знак. Однако такое состояние следует воспринимать как завершение сложного этапа. Пройдя через него, Тельцы увидят, что место для чего-то нового открыто. Карты Таро советуют просто пережить этот момент.

Близнецы — Паж Денариев

Таро-прогноз для Близнецов на 10 июля сулит позитивный финансовый поворот. Это может быть как информация о новом проекте, так и предложение о работе или же денежные поступления. Карты Таро советуют воспользоваться этим с умом, не растрачивая ресурсы впустую. В целом день считается удачным временем для накоплений, в том числе и знаний.

РЕКЛАМА

Рак — Рыцарь Денариев

Таро-прогноз на 10 июля для Раков советует знаку в этот день поддаться импульсивному желанию или побыть немного легкомысленным. Ведь иногда неожиданные решения помогают открыть двери, которые казались закрытыми. Карты Таро рекомендуют Ракам быть собой и не оглядываться на чужие ожидания.

Читайте также: Оленья луна-2025: что сулит знакам зодиака июльское полнолуние

Лев — Верховная Жрица

РЕКЛАМА

Таро-прогноз на 10 июля для Львов рекомендует знаку немного отвлечься от того, что происходит вокруг, а сосредоточиться на себе и прислушиваться к внутреннему голосу. Ведь карта Жрицы говорит об интуиции, духовной зрелости и необходимости довериться себе. Завтра не исключены откровения, особенно в сфере личной жизни. Карты Таро советуют при принятии решения руководствоваться не столько логикой, сколько чувствами.

Дева — Девятка Кубков

Таро-прогноз на 10 июля для Дев обещает знаку один из самых ярких дней недели. Почувствовавшим прилив уверенности Девам не следует бояться выходить за рамки привычного, однако терять здравый смысл не стоит. Карты Таро советуют найти «золотую середину» между ответственностью и свободой. Завтра многое из того, что казалось невозможным, может стать реальностью.

Весы — Десятка Денариев

Таро-прогноз на 10 июля для Весов рекомендуют знаку сосредоточить внимание на доме, близких, семье. Если вы собирались поговорить с кем-то из родственников по душам, это именно то время. Также Весы могут неожиданно получить поддержку от человека, на которого не рассчитывали. Карты Таро советуют Весам быть благодарным и помнить, что фундамент хороших отношений всегда строится на доверии.

Скорпион — Императрица

Таро-расклад для Скорпионов на 10 июля сулит знаку душевный подъем, что позитивным образом скажеться как на физическом состоянии, так и на творческом. Карта обозначает плодородие и созидания. Так что идеи, которые в этот день посетят Скорпионов, будут иметь мощную силу. Возможны приятные события в личной сфере. Карты Таро советуют знаку позволить себе побыть себе быть мягким.

Читайте также: Близнецам — неожиданный бонус, а Весам — выбор между быстрыми деньгами и долгосрочной выгодой: финансовый гороскоп на 7 — 13 июля

Стрелец — Верховный Жрец

Таро-прогноз для Стрельцов на 10 июля рекомендует знаку в этот день не бросаться в новые авантюры — время лучше провести за анализом того, что было сделано, а также за наблюдением. Ведь в суете от внимания Стрельцов может ускользнуть что-то важное. Не исключено, что какая-то мысль или совет со стороны окажут влияние на будущее знака. Карты Таро советует не торопите события — все должно идти своим чередом.

Козерог — Король Жезлов

Таро-прогноз для Козерогов на 10 июля советует знаку в этот день быть особо активным — проявлять себя лидером и брать ответственностьа на себя. Знак готов к большему, чем он думает. Однако карты Таро рекомендуют Козерогам помнить о том, что большая власть подразумевает немалую ответственность, а также использовать свой авторитет мудро.

Водолей — Четвёрка Жезлов

Таро-расклад на 10 июля для Водолеев обещает спокойный день, когда знак может просто наслаждаться ощущением покоя и радости. Не исключено, что Водолеи, ранее активно работавшие над каким-либо проектом, получат хороший результат. Карты Таро советуют больше времени уделить близким и семье, домашним делам и друзьям.

Рыбы — Башня

Таро-прогноз для Рыб на 10 июля советует знаку быть готовым к внезапным переменам. Что-то старое должнао уйти из жизни знака, освободив место новому. Карты Таро советуют воспринимать происходящее как шанс начать все с нуля и не оглядываться назад. Ведь из жизни Рыб уходит все, что мешало развитию.

О том, каким пяти знакам Зодиака будет сопутствовать удача на этой неделе, читайте на нашем сайте.

Фото — Pixabay

391

Читайте нас в Facebook