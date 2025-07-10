Украинцам упростят доступ к помощи ООН и других организаций

С начала широкомасштабного вторжения россии в Украину малообеспеченные украинцы могут получать помощь от различных международных благотворительных организаций, в том числе от ООН и Красного Креста.

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В связи с этим в Минсоцполитики подготовили проект правительственного постановления, которое должно облегчать доступ нуждающихся к международной помощи. Речь идет о документе «О реализации мер по предоставлению дополнительной денежной помощи социально уязвимым группам населения за счет средств международных и других партнеров».

По данным министерства, в течение 2023−2025 годов за счет международных доноров обеспечена дополнительная социальная поддержка более 1 млн граждан. Пенсионеры, лица, не имеющие права на пенсию, лица с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, малообеспеченные многодетные семьи и малообеспеченные семьи с детьми с инвалидностью получили более 5,1 млрд. гривен.

В Минсоцполитики подчеркивают, что продолжают получать предложения, касающиеся усиления социальной защиты уязвимых категорий населения.

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Учитывая это, предлагается облегчить получение дополнительной денежной помощи, которая будет предоставляться за счет источников, международных организаций, донорских учреждений, в том числе системы ООН, а также других организаций, сделав это менее «бюрократизированными».

Что предлагает Минсоцполитики

Согласно проекту постановления:

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определение категорий получателей государственной помощи, сроков и условий выплаты осуществляется по согласованному решению партнеров, Министерства социальной политики, Пенсионного фонда Украины, определяемого Меморандумом о взаимопонимании;

формирование списков получателей государственной помощи, согласно определенной сторонами категории, осуществляется Пенсионным фондом Украины на основании сведений, содержащихся в информационных базах;

выплата дополнительной денежной помощи производится в размере и в пределах финансирования, определенного программными документами партнеров без обращения получателя государственной помощи;

выплата дополнительной денежной помощи производится путем перечисления средств на банковский счет или через почту.

Помощь от ООН

Программа поддержки пенсионеров ООН действует в Украине с августа 2023 года. Деньги могут получать люди из прифронтовых областей.

В июне Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН продлила выплату дополнительной денежной помощи для пенсионеров, лиц без права на пенсию и лиц с инвалидностью до конца июля 2025 года.

Благодаря этой программе более 315 тысяч человек получают около 216 миллионов гривен ежемесячно.

Тем, кто подпадает под условия программы, Всемирная продовольственная программа перечисляет разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 гривен.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Кабмне готовят украинцам новую минималку и пенсию.

Фото — Pixabay

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