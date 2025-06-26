Кейт Миддлтон скоро перестанет появляться на публике: что случилось

Несмотря на то, что недавно принцесса Уэльская посетила церемонию вручения Ордена Подвязки, в ближайшие месяцы британцы будут очень редко видеть будущую королеву на публике. Об этом пишет издание «Королевский инсайдер».

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«На ближайшие месяцы принцесса Уэльска Кейт Миддлтон отменяет большинство появлений на публике. Ее внезапное исчезновение с горизонта — далеко не случайность, а очень продуманное решение», — отмечает медиа.

«Самое главное — выздоровление Кейт… До конца года она сбавит обороты. Я буду удивлен, если в течение следующих трех месяцев мы увидим ее более трех раз», — рассказал журналистам бывший придворный.

Фото: Cover Image

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Издание напоминает, что недавно Кейт Миддлтон неожиданно пропустила королевскую гонку на лошадях в Аскоте из-за последствий лечения рака. Принцесса Уэльская в последний момент решила отказаться от своего участия. Это было связано с тем, что, несмотря на то, что у нее наступила ремиссия, Кэтрин все еще нужно время, чтобы войти в прежний рабочий режим.

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Этот случай стал сигналом для того, чтобы Кейт пересмотрела график, намереваясь существенно сократить количество публичных мер до конца текущего года.

Инсайдеры дополняют, что изменения связаны как с эмоциональной, так и с физической нагрузкой. Несмотря на завершение курса лечения от онкологии, участие в общественной жизни все же ей дается с трудом.

Напомним, недавно стало известно, от каких традиций откажется принц Уильям, когда взойдет на престол, и от какой вещи откажется, даже вопреки ожиданиям будущих подданных.

Фото: Cover Image

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