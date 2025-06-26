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Кейт Миддлтон скоро перестанет появляться на публике: что случилось
Несмотря на то, что недавно принцесса Уэльская посетила церемонию вручения Ордена Подвязки, в ближайшие месяцы британцы будут очень редко видеть будущую королеву на публике. Об этом пишет издание «Королевский инсайдер».
«На ближайшие месяцы принцесса Уэльска Кейт Миддлтон отменяет большинство появлений на публике. Ее внезапное исчезновение с горизонта — далеко не случайность, а очень продуманное решение», — отмечает медиа.
«Самое главное — выздоровление Кейт… До конца года она сбавит обороты. Я буду удивлен, если в течение следующих трех месяцев мы увидим ее более трех раз», — рассказал журналистам бывший придворный.
Издание напоминает, что недавно Кейт Миддлтон неожиданно пропустила королевскую гонку на лошадях в Аскоте из-за последствий лечения рака. Принцесса Уэльская в последний момент решила отказаться от своего участия. Это было связано с тем, что, несмотря на то, что у нее наступила ремиссия, Кэтрин все еще нужно время, чтобы войти в прежний рабочий режим.
Этот случай стал сигналом для того, чтобы Кейт пересмотрела график, намереваясь существенно сократить количество публичных мер до конца текущего года.
Инсайдеры дополняют, что изменения связаны как с эмоциональной, так и с физической нагрузкой. Несмотря на завершение курса лечения от онкологии, участие в общественной жизни все же ей дается с трудом.
Напомним, недавно стало известно, от каких традиций откажется принц Уильям, когда взойдет на престол, и от какой вещи откажется, даже вопреки ожиданиям будущих подданных.
Фото: Cover Image1853
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