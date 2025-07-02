Как можно скорее: Макрон в телефонном разговоре призвал путина к прекращению огня в Украине

Елисейский дворец объявил в своем пресс-релизе, что 1 июля путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который призвал Китай помешать участию КНДР в войне в Украине. Президент Франции обсудил с российским диктатором войну в Украине и иранскую ядерную программу. Это первые телефонные переговоры между ними с 2022 года и вторжением войск кремля в Украину, пишет BFMTV.

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Во время общения Эммануэль Макрон «подчеркнул неизменную поддержку Франции суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Он призвал как можно скорее установить перемирие и начать переговоры между Украиной и россией для надежного и длительного урегулирования конфликта», — говорится в сообщении французской президентской администрации.

Со своей стороны, заявили пропагандистские российские СМИ, путин «подчеркнул, что украинский конфликт является прямым следствием политики западных государств».

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«путин предупредил своего французского коллегу, что мирное соглашение в Украине должно быть долгосрочным», — отметили они.

Как сообщило «Суспільне», после телефонного разговора с главой кремля Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Разговор между Макроном и Зеленским прошел конструктивно. Президент Франции ознакомил украинского коллегу с деталями своей беседы. Позиция кремля осталась неизменной — путин не демонстрирует готовности к завершению войны.

Добавим, что большинство западных лидеров разорвали отношения с путиным с начала вторжения в Украину. В ноябре 2024 года диктатор выразил сожаление, что западные лидеры «перестали звонить» ему.

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Ранее сообщалось об очередных манипулятивных заявлениях путина касательно Украины. В частности, российский диктатор сказал, что «мы не начинали войну».

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