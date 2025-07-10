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В Украине ужесточили контроль за денежными переводами: что меняет новая редакция постановления

17:53 10 июля 2025
В Украине ужесточили контроль за денежными переводами: что меняет новая редакция постановления

В Украине вступили в силу новые правила контроля за денежными переводами, которые декларирует новая редакция постановления Кабинета Министров № 610, принятая 5 июня 2024 года.

Она, в частности, расширяет полномочия налоговой службы по части анализа банковских транзакций, пишет «Телеграф».

Речь идет об изменениях в Порядок получения ГНС информации об открытии, закрытии и изменении реквизитов банковских счетов физических и юридических лиц. Теперь в фокусе также данные об электронных кошельках и банковских карточках, которые используются для регулярного получения средств. Эти данные могут быть переданы по запросу ГНС в рамках уголовного производства или в ходе налоговой проверки.

Новая редакция документа обязывает банки предоставлять налоговой более подробную информацию.

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Например, если физическое лицо получает регулярные платежи на банковскую карту, налоговая может идентифицировать его как потенциального предпринимателя, уклоняющегося от уплаты налогов.

Такие переводы могут рассматриваться как скрытые доходы, которые не учитываются официально.

Постановление также впервые приравнивает электронные кошельки к классическим счетам, что позволяет контроль за операциями в системах типа PayPal, Apple Pay, Google Pay или других финтех-сервисов. Кроме того, документ уточняет понятие «изменение счета»: под этим теперь понимают также изменение статуса счета с личного на бизнес или наоборот. Все подобные изменения подлежат немедленному информированию ГНС.

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Финансовые учреждения обязаны передавать эти данные по установленной форме — через каналы связи Национального банка. При выявлении нарушений или подозрительных транзакций налоговая может инициировать проверку и даже временную блокировку счета. Новые правила также открывают путь автоматического обмена информацией с другими органами — в частности, с таможенной и финансовой службами.

Правительство отмечает, что цель новшеств — уменьшение уровня теневой экономики, а также недопущение злоупотреблений при перечислении средств физическим лицам. В то же время эксперты предупреждают, что без четких критериев определения предпринимательской деятельности это может создать риски для обычных граждан — например, филансеров или получающих донаты.

Новая редакция постановления № 610 уже действует, так что налоговая служба имеет полное право запрашивать и анализировать новый тип финансовой информации. В перспективе это может привести к более активной проверке переводов между физическими лицами, в частности «с карты на карту».

Напомним, ранее партнер «Новой почты» ввел ряд ограничений для своих клиентов.

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