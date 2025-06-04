41.15 / 41.72 47.02 / 47.66
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Партнер «Новой почты» ввел ряд ограничений для своих клиентов: о чем речь и кто может пострадать

11:23 4 июня 2025
денежный перевод на почте

В мае Государственная налоговая служба Украины взялась за украинцев, использующих онлайн-площадки для торговли без оформления статуса ФЛП. И вот в июне финансовый оператор NovaPay начал замораживать денежные переводы некоторым украинцам.

Как сообщает на своей странице в соцсети Facebook «Новая почта», их финансовый партнер NovaPay ограничил свои услуги некоторым клиентам сервиса. Речь идет о выполнении требований Закона Украины № 361-IX, требующего объяснить происхождение денег.

В «Новой почте» рассказали, что новые процедуры и правила введены в условиях усиления контроля за предпринимательством со стороны государства. В частности, по требованию государства любая финансовая служба или банк обязаны проверить клиентов на критерии риска, внимательно изучить все финансовые операции на предмет законности, включая их цели, характер, отношения.

Так, в случае получения крупной суммы наложенного платежа, перед его получением NovaPay обязана ограничить предоставление своих финансовых услуг до момента получения объяснений о происхождении денег. В компании также посоветовали в случае наличия планов создания или начала ведения предпринимательской деятельности открыть ФЛП или другую юридическую форму работы и заключить договор с оператором на услуги доставки и денежные переводы, что облегчит вашу работу.

РЕКЛАМА

«Новая почта» НЕ ограничивает количество отправленных или полученных посылок. Наша цель — создать условия для удобного пользования сервисами без перебоев и дополнительных проблем для трейдеров", — подчеркнули в компании.

Заметим, что даже некоторые народные депутаты Украины выразили недовольство действиями налоговиков по увеличению налогов.

РЕКЛАМА

174

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Таро-прогноз на 4 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Девам — «Мир», Овнам — «Королева Пентаклей»;, а Весам — «Колесо Фортуны»: гороскоп и советы карт на 5 июня

Погрузка ракеты Taurus

Неожиданно: как большинство немцев относится к поставкам ракет Taurus Украине

Кому увеличат пенсии на 500 гривен в Украине

Части пенсионеров планируют увеличить пенсии почти на 500 гривен: кому «повезет»

Восточный гороскоп на июнь. Фото из открытых источников

Месяц Водяной Лошади: восточный гороскоп на июнь 2025 года

Следующий материал
Новости партнеров