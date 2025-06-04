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Партнер «Новой почты» ввел ряд ограничений для своих клиентов: о чем речь и кто может пострадать
В мае Государственная налоговая служба Украины взялась за украинцев, использующих онлайн-площадки для торговли без оформления статуса ФЛП. И вот в июне финансовый оператор NovaPay начал замораживать денежные переводы некоторым украинцам.
Как сообщает на своей странице в соцсети Facebook «Новая почта», их финансовый партнер NovaPay ограничил свои услуги некоторым клиентам сервиса. Речь идет о выполнении требований Закона Украины № 361-IX, требующего объяснить происхождение денег.
В «Новой почте» рассказали, что новые процедуры и правила введены в условиях усиления контроля за предпринимательством со стороны государства. В частности, по требованию государства любая финансовая служба или банк обязаны проверить клиентов на критерии риска, внимательно изучить все финансовые операции на предмет законности, включая их цели, характер, отношения.
Так, в случае получения крупной суммы наложенного платежа, перед его получением NovaPay обязана ограничить предоставление своих финансовых услуг до момента получения объяснений о происхождении денег. В компании также посоветовали в случае наличия планов создания или начала ведения предпринимательской деятельности открыть ФЛП или другую юридическую форму работы и заключить договор с оператором на услуги доставки и денежные переводы, что облегчит вашу работу.
«Новая почта» НЕ ограничивает количество отправленных или полученных посылок. Наша цель — создать условия для удобного пользования сервисами без перебоев и дополнительных проблем для трейдеров", — подчеркнули в компании.
Заметим, что даже некоторые народные депутаты Украины выразили недовольство действиями налоговиков по увеличению налогов.174
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