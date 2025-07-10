Подкормка томатов в июле: малоизвестный, но очень эффективный способ (не будете знать, куда девать урожай)

Не все удобрения одинаково полезны для томатов. Огородник из Киевщины поделился проверенным рецептом подкормки, которая значительно повышает урожайность томатов, огурцов и других овощей, пишет На пенсии.

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Ингредиенты и приготовление:

Растворите 1−1,5 г борной кислоты в стакане горячей воды. Добавьте немного перманганата калия (марганцовки) до темно-розового цвета. В литровую банку влейте стакан жирного молока, добавьте в полученный раствор 60 капель йода (или 1,6 мл) и столовую ложку мочевины (без горки). Хорошо размешайте и долейте водой до 10 литров.

Применение:

Опрыскивайте растения каждые 10 дней, не допуская стекания раствора с листьев. Для лучшего эффекта обрабатывайте как верхнюю, так и нижнюю часть листьев. Проводите опрыскивание вечером или в пасмурную погоду во избежание ожогов. По отзывам садоводов, 2−3 обработки делают растения значительно крепче, улучшают цветение и увеличивают урожай.

Как писали «ФАКТЫ», в июле многие растения находятся в фазе увеличения и созревания плодов. И если в начале сезона им необходим азот для наращивания зеленой массы, то сейчас на первый план выходят фосфорно-калийные удобрения.

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