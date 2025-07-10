- 10.07 22:56 «Шахтер» с шестью голами бразильцев растерзал вице-чемпиона Финляндии: видеообзор матча отбора Лиги Европы
- 10.07 22:50 Пожелтевшие белые носки больше не проблема: просто добавьте этот порошок при стирке
- 10.07 22:28 Молоко, а потом хлопья — или наоборот: эти правила этикета шведского стола стоит знать
- 10.07 22:01 Миндаль с розмарином: вкусно так, что не оторваться
- 10.07 21:31 Это может быть самая разнообразная еда: как скрытые калории мешают похудеть
- 10.07 21:02 «Это не мелочь»: Бен Аффлек откровенно высказался по поводу новых отношений Дженнифер Лопес
- 10.07 20:45 «Эту профессию называют профессией будущего», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 10.07 20:06 Персиковый джем: по этому рецепту он получается идеальным
- 10.07 19:59 Умер легендарный экс-футболист «Карпат», забивавший за сборную Советского Союза
- 10.07 19:41 рф создала новое подразделение для усиления армии: аналитики рассказали, чем это грозит
- 10.07 19:39 Под Киевом погиб маленький мальчик: на него покатился Renault Master без водителя
- 10.07 19:29 Стрельцам — «Королева Кубков», Львам — «Туз Пентаклев», а Овнам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 11 июля
Подкормка томатов в июле: малоизвестный, но очень эффективный способ (не будете знать, куда девать урожай)
Не все удобрения одинаково полезны для томатов. Огородник из Киевщины поделился проверенным рецептом подкормки, которая значительно повышает урожайность томатов, огурцов и других овощей, пишет На пенсии.
Ингредиенты и приготовление:
Растворите 1−1,5 г борной кислоты в стакане горячей воды. Добавьте немного перманганата калия (марганцовки) до темно-розового цвета. В литровую банку влейте стакан жирного молока, добавьте в полученный раствор 60 капель йода (или 1,6 мл) и столовую ложку мочевины (без горки). Хорошо размешайте и долейте водой до 10 литров.
Применение:
Опрыскивайте растения каждые 10 дней, не допуская стекания раствора с листьев. Для лучшего эффекта обрабатывайте как верхнюю, так и нижнюю часть листьев. Проводите опрыскивание вечером или в пасмурную погоду во избежание ожогов. По отзывам садоводов, 2−3 обработки делают растения значительно крепче, улучшают цветение и увеличивают урожай.
Как писали «ФАКТЫ», в июле многие растения находятся в фазе увеличения и созревания плодов. И если в начале сезона им необходим азот для наращивания зеленой массы, то сейчас на первый план выходят фосфорно-калийные удобрения.145
Читайте нас в Facebook
Близнецам — «Паж денариев» и финансовый поворот, Козерогам — «Король жезлов» и лидерство: Таро-прогноз на 10 июля