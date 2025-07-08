Помогут «чудо-удобрения»: чем обработать томаты в июле без «химии», чтобы они быстро покраснели

В июле многие огородники активно подкармливают свои растения, используя как проверенные, так и необычные, но эффективные методы — от кофейной гущи до аспирина. Это не случайно, ведь именно в середине лета томаты находятся в фазе увеличения и созревания плодов. Если в начале сезона им необходим азот для наращивания зеленой массы, то сейчас на первый план выходят фосфорно-калийные удобрения, пишет gazeta.ua.

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Почему фосфор и калий так важны?

Именно эти микроэлементы отвечают за насыщенный вкус плодов, повышают засухоустойчивость кустов и в целом укрепляют иммунитет растений. Недостаток калия может привести к тому, что томаты вырастут бледными и безвкусными. Поэтому июльская подкормка калием является критически важной.

Одним из самых простых в приготовлении и применении считается гумат калия. Для приготовления раствора достаточно развести одну столовую ложку средства в 10 литрах воды. Поливайте этим удобрением влажную почву возле томатов утром, до наступления жары.

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Такую подкормку можно повторять раз в три недели, пока не будет собран весь урожай.

Среди других популярных препаратов, содержащих калий и фосфор, следует выделить суперфосфат, нитроаммофоску, калиевую селитру, сульфат калия.

Народные средства для тех, кто против «химии»

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Если вы предпочитаете натуральные методы, на помощь придут народные средства:

• Зола: Это настоящий источник калия. Чтобы приготовить подкормку, смешайте 500 г золы, 10 капель йода и 5 литров кипятка. Оставьте смесь настояться на сутки, затем процедите и разведите в 10 литрах воды. Влейте по 500 мл раствора под каждый куст по утрам или вечерам.

• Борная кислота: Она отлично ускоряет созревание плодов. Разведите от 2 до 5 г бора в 10 литрах теплой воды (чем слабее листья, тем больше концентрация). Поливайте этим раствором под корень или опрыскивайте томаты по листу.

Кстати, недавно известный аграрий из Киевской области поделился своими советами, как спасти урожай томатов даже при неблагоприятных погодных условиях.

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