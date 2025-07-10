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Что выбрать в июле для подкормки огородных культур — советы агрономов
В июле многие растения, в том числе помидоры, находятся в фазе увеличения и созревания плодов. И если в начале сезона им необходим азот для наращивания зеленой массы, то сейчас на первый план выходят фосфорно-калийные удобрения.
Главный выбор, который предстоит сделать в июле — между применением калиевой селитры или монофосфата калия, пишет издание Superagronom. Определяться нужно в зависимости от этапа вегетативного процесса.
В частности, агрономы рекомендуют калиевую селитру при условии, что на растениях уже есть плоды. Чаще всего речь идет об огурцах, помидорах, перцах, баклажанах
Монофосфат калия рекомендуется использовать, если цветение имеется, но плодов появляется не достаточно. Еще хуже, когда увядают завязи. Удобрение поможет изменить эти процессы в лучшую сторону. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется чередовать эти удобрения. Для этого можно сначала подкормить калиевой селитрой, а уже через 1−1,5 недели монофосфат калием.
Еще один выбор, который предстоит сделать в июле — затенение растений от палящего солнца. Какие альтернативы у аграриев, рассказывает ведущий канала «Тепличные дела».
Раньше «ФАКТЫ» писали, как лучше спасать от июльской жары огурцы.
Фото Pixabay100
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