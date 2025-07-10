В июле многие растения, в том числе помидоры, находятся в фазе увеличения и созревания плодов. И если в начале сезона им необходим азот для наращивания зеленой массы, то сейчас на первый план выходят фосфорно-калийные удобрения.



Главный выбор, который предстоит сделать в июле — между применением калиевой селитры или монофосфата калия, пишет издание Superagronom. Определяться нужно в зависимости от этапа вегетативного процесса.

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В частности, агрономы рекомендуют калиевую селитру при условии, что на растениях уже есть плоды. Чаще всего речь идет об огурцах, помидорах, перцах, баклажанах и т. д. Это удобрение используют для укрепления плодов, набора массы. Оно среди прочего повышает устойчивость овощей и фруктов к неблагоприятным условиям.

Монофосфат калия рекомендуется использовать, если цветение имеется, но плодов появляется не достаточно. Еще хуже, когда увядают завязи. Удобрение поможет изменить эти процессы в лучшую сторону. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется чередовать эти удобрения. Для этого можно сначала подкормить калиевой селитрой, а уже через 1−1,5 недели монофосфат калием.

Еще один выбор, который предстоит сделать в июле — затенение растений от палящего солнца. Какие альтернативы у аграриев, рассказывает ведущий канала «Тепличные дела».

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Раньше «ФАКТЫ» писали, как лучше спасать от июльской жары огурцы.

Фото Pixabay

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