41.40 / 41.96 48.63 / 49.29
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Это триумф: поклонники Меган Маркл отметили ее новое достижение

16:32 11 июля 2025
Это триумф: поклонники Меган Маркл отметили ее новое достижение

У Меган Маркл, чье фото вызвало горячие споры в соцсети, поразительное новое достижение: 43-летняя герцогиня Сассекская теперь имеет четыре миллиона подписчиков в Instagram. Это значительная цифра, учитывая то, что она создала свою учетную запись всего семь месяцев назад.

Хотя Меган, которая оставила королевскую жизнь вместе со своим мужем принцем Гарри в 2020 году и переехала в Америку, сама не опубликовала новость, многие ее поклонники заметили новую веху герцогини, которая произошла лишь спустя несколько дней после того, как она показала несколько фотографий по случаю Дня независимости США. Среди них были фотографии кексов, которые герцогиня приготовила с Гарри и их двумя детьми, шестилетним принцем Арчи и четырехлетней принцессой Лилибет, в их доме в Монтесито, пишет Express.

Меган также поделилась фотографией со своего второго свидания с 40-летним Гарри, состоявшемся 4 июля 2016 года, рассказав, что он Гарри принес ей маленький кекс в честь Дня независимости Америки.

По случаю достижения четырех миллионов подписчиков в Instagram поклонники Меган поздравили и похвалили ее в сети X.

РЕКЛАМА

Ранее ФАКТЫ рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри поделились трогательным моментом зарождения их отношений.

Фото Getty Images

РЕКЛАМА

168

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как учитывается страховой стаж при поздней уплате взноса

В каком случае в страховой стаж не засчитают месяц, за который уплачен добровольный социальный взнос: разъясняет ПФУ

Люди, фото https://polinka.top/40704-dovolnye-ljudi-kartinki.html

Поворотный момент: на выходных 12 и 13 июля успех ждет пять знаков зодиака

Огурцы растут лучше после подкормки аспирином, фото из открытых источников

Дайте огурцам эти таблетки — и собирайте урожай до осени

Пенсионеры должны написать заявление в ПФУ о неполучении пенсии из России, фото из открытых источников

Часть пенсионеров останутся без выплат, если не напишут специальное заявление: кого это касается

Следующий материал
Новости партнеров