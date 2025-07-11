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Это триумф: поклонники Меган Маркл отметили ее новое достижение
У Меган Маркл, чье фото вызвало горячие споры в соцсети, поразительное новое достижение: 43-летняя герцогиня Сассекская теперь имеет четыре миллиона подписчиков в Instagram. Это значительная цифра, учитывая то, что она создала свою учетную запись всего семь месяцев назад.
Хотя Меган, которая оставила королевскую жизнь вместе со своим мужем принцем Гарри в 2020 году и переехала в Америку, сама не опубликовала новость, многие ее поклонники заметили новую веху герцогини, которая произошла лишь спустя несколько дней после того, как она показала несколько фотографий по случаю Дня независимости США. Среди них были фотографии кексов, которые герцогиня приготовила с Гарри и их двумя детьми, шестилетним принцем Арчи и четырехлетней принцессой Лилибет, в их доме в Монтесито, пишет Express.
Меган также поделилась фотографией со своего второго свидания с 40-летним Гарри, состоявшемся 4 июля 2016 года, рассказав, что он Гарри принес ей маленький кекс в честь Дня независимости Америки.
По случаю достижения четырех миллионов подписчиков в Instagram поклонники Меган поздравили и похвалили ее в сети X.
Ранее ФАКТЫ рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри поделились трогательным моментом зарождения их отношений.
Фото Getty Images168
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