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Она сияла: Меган Маркл и принц Гарри поделились трогательным моментом зарождения отношений
Последний шаг Меган Маркл, кажется, является шутливым намеком на почитателей и критиков королевской семьи, поскольку она неоднократно делает одни и те же вещи, вызывающие бурные обсуждения и спекуляции относительно каждого ее шага. Привлекающая внимание своими действиями герцогиня Сассекская поделилась трогательной семейной фотографией в Instagram, что еще больше подогревает спекуляции. Маркл опубликовала фото в честь празднования Дня независимости США и девятилетия со дня их с принцем Гарри второго свидания.
Селфи герцога и герцогини Сассекских много говорит об их отношениях, и некоторые поклонники и критики королевской семьи предполагают, что это стратегический шаг, чтобы отправить сообщение королю Чарльзу и королевской семье.
«Герцогиня пыталась показать миру, что пара находится в приподнятом настроении с момента начала отношений в 2016 году, за два года до королевской свадьбы, поскольку фотография идеально показывает начало их романа», — утверждает источник, близкий к Сассексам.
Несомненно, пост был тонким напоминанием о жизни, которую герцог и герцогиня Сассекские построили вне монархии.
Культовое второе свидание Гарри и Меган состоялось в лондонском Сохо-Хаус, где также состоялось их первое свидание только за день до этого. Мужчина рассказал об этом моменте и его важности для него в своих мемуарах «Запасной» в 2023 году, написав: «Она зашла в симпатичном синем сарафане в белые полоски. Она сияла».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри решили порвать со своим прошлым, приняв окончательное решение.138
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