Сладкие напитки не подорожают: в парламенте отвергли идею нового налога

На фоне постоянного роста налогов в Украине довольно неожиданной остается позиция некоторых политиков о нецелесообразности введения новых. Особенно таких, которые приведут к подорожанию товаров.

ВІДЕО ДНЯ

Так, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскритиковал идею введения налога на сладкие напитки в размере 0,1 евро (5 гривен) на каждый литр проданного напитка. По его словам, эффект от таких поступлений не стоит сложностей с их получением.

По словам политика, он очень осторожно относится к идее Кабмина по обложению налогами сладких напитков. Так, Гетманцев считает, что новые налоги — это всегда плохо, а здесь еще нет даже обоснованной экономической логики.

Администрирование сложное, а фискальный эффект «безумный» — 8 миллиардов в год. И это при том, что данные поступления оказываются в три раза меньше объемов бюджетных потерь от теневого табака.

РЕКЛАМА

«О подобных новых налогах сейчас речь не может идти. В тени, в разных схемах и разных отраслях, теряются миллиарды долларов. На это нельзя широко закрывать глаза — именно там нужный для наполнения бюджета ресурс», — подчеркнул политик.

Как сообщалось ранее, в Украине продвигают идею налогообложения сладких напитков с целью сокращения потребления сахара и активизации борьбы с заболеваниями, которые он вызывает. В рамках этой идеи сладкие напитки должны были облагать налогом в 0,1 евро за литр, что привело бы к их подорожанию на 5 гривен.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

61

Читайте нас в Facebook