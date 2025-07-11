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Сладкие напитки не подорожают: в парламенте отвергли идею нового налога
На фоне постоянного роста налогов в Украине довольно неожиданной остается позиция некоторых политиков о нецелесообразности введения новых. Особенно таких, которые приведут к подорожанию товаров.
Так, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскритиковал идею введения налога на сладкие напитки в размере 0,1 евро (5 гривен) на каждый литр проданного напитка. По его словам, эффект от таких поступлений не стоит сложностей с их получением.
По словам политика, он очень осторожно относится к идее Кабмина по обложению налогами сладких напитков. Так, Гетманцев считает, что новые налоги — это всегда плохо, а здесь еще нет даже обоснованной экономической логики.
Администрирование сложное, а фискальный эффект «безумный» — 8 миллиардов в год. И это при том, что данные поступления оказываются в три раза меньше объемов бюджетных потерь от теневого табака.
«О подобных новых налогах сейчас речь не может идти. В тени, в разных схемах и разных отраслях, теряются миллиарды долларов. На это нельзя широко закрывать глаза — именно там нужный для наполнения бюджета ресурс», — подчеркнул политик.
Как сообщалось ранее, в Украине продвигают идею налогообложения сладких напитков с целью сокращения потребления сахара и активизации борьбы с заболеваниями, которые он вызывает. В рамках этой идеи сладкие напитки должны были облагать налогом в 0,1 евро за литр, что привело бы к их подорожанию на 5 гривен.
Фото Pixabay61
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