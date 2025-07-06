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ВОЗ сделает жизнь сладкоежек дороже: что произошло
Хотя Украине пообещали выделить 500 млн дол. от МВФ, взамен международные организации требуют ряда действий со стороны Украины. Одним из них может стать введение налога на сладкие газированные напитки. Єто должно снизить смертность от заболеваний, связанных с повышенным употреблением сахара.
Об этом сообщает сайт «Обозреватель» со ссылкой на сайт Всемирной организации здравоохранения и Бюджетную декларацию Украины на 2026−2028 годы. Собственно, Украина уже подготовила законопроект о введении акциза на сладкие напитки, но он лежит в Верховной Раде без движения с 2023 года.
Речь идет о законопроекте № 9032−1 от 6 марта 2023 года, https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41478 который предлагает ввести акциз в размере 0,1 евро (5 гривен) на 1 литр сладкого напитка. Таким образом предполагается, что сладкие напитки вырастут в цене на 5 гривен, что вынудит украинцев покупать их значительно меньше, и приведет к падению числа болезней, вызванных неумеренным потреблением сахара.
Законопроектом № 9033−1 предлагается направлять полученные от акцизного сбора средства на реализацию программ для профилактики и лечения заболеваний, которые возникают в результате регулярного использования сладких газированных напитков, и на питание в школах.
Однако оба документа более чем за 2 года ни разу так и не были внесены в повестку дня.
Тем временем МВФ поддержал рост налогов в Украине, что должно в 2025 году принести в бюджет еще 147,5 млрд грн.
Фото: pixabay165
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