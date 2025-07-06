41.33 / 41.89 48.84 / 49.58
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

ВОЗ сделает жизнь сладкоежек дороже: что произошло

14:23 6 июля 2025
сладкая газировка

Хотя Украине пообещали выделить 500 млн дол. от МВФ, взамен международные организации требуют ряда действий со стороны Украины. Одним из них может стать введение налога на сладкие газированные напитки. Єто должно снизить смертность от заболеваний, связанных с повышенным употреблением сахара.

Об этом сообщает сайт «Обозреватель» со ссылкой на сайт Всемирной организации здравоохранения и Бюджетную декларацию Украины на 2026−2028 годы. Собственно, Украина уже подготовила законопроект о введении акциза на сладкие напитки, но он лежит в Верховной Раде без движения с 2023 года.

Речь идет о законопроекте № 9032−1 от 6 марта 2023 года, https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41478 который предлагает ввести акциз в размере 0,1 евро (5 гривен) на 1 литр сладкого напитка. Таким образом предполагается, что сладкие напитки вырастут в цене на 5 гривен, что вынудит украинцев покупать их значительно меньше, и приведет к падению числа болезней, вызванных неумеренным потреблением сахара.

Законопроектом № 9033−1 предлагается направлять полученные от акцизного сбора средства на реализацию программ для профилактики и лечения заболеваний, которые возникают в результате регулярного использования сладких газированных напитков, и на питание в школах.

РЕКЛАМА

Однако оба документа более чем за 2 года ни разу так и не были внесены в повестку дня.

Тем временем МВФ поддержал рост налогов в Украине, что должно в 2025 году принести в бюджет еще 147,5 млрд грн.

Фото: pixabay

РЕКЛАМА

165

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Люди радуются, фото https://depositphotos.

Будете прыгать до неба от счастья: кого очень скоро ждут радостные новости

война

«Несите, люди, этот крест. Потому что из войны выход или сдаться врагу, или идти дальше к Победе. Давайте уже как-то идти», — волонтер Диана Макарова

Унитаз, фото из открытых источников

Лимонную кислоту нужно обязательно растворить: блогер Марина поделилась эффективным способом мытья унитаза

Как очистить унитаз - Способы очистки унитаза - Фото: The Spruce

Очищаем унитаз изнутри: названы эффективные способы убрать налет, камень и ржавчину

Следующий материал
Новости партнеров