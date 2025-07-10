Под Киевом погиб маленький мальчик: на него покатился Renault Master без водителя

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, где несколько лет назад при взрыве погибли четыре человека, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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«Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб ребенок. Сегодня, 10 июля, около 13:00, в селе Петропавловская Борщаговка на улице Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, автомобиль Renault Master, оставленный водителем на обочине, самовольно начал движение и совершил наезд на ребенка. К сожалению, от полученных травм 9-летний мальчик скончался. На месте происшествия работают работники Бучанского районного управления полиции и медики. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», на днях на Днепропетровщине перевернулся двухэтажный автобус с пассажирами.

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