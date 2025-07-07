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Происшествия

Ад на трассе: двухэтажный автобус перевернулся на Днепропетровщине, десятки пострадавших (фото)

10:19 7 июля 2025
В ДТП на Днепропетровщине пострадало порядка 30 человек. Фото ГСЧС

Накануне в Венгрии в ДТП попал пассажирский автобус с украинцами — травмированы 19 человек, 17 из которых — дети. А утром 7 июля в Днепропетровской области перевернулся двухэтажный автобус с пассажирами.

Как сообщают в ГСЧС, это произошло вблизи поселка Петриковка Днепровского района. К сожалению, один человек погиб. Медицинская помощь потребовалась 28 людям.

Водитель двухэтажного автобуса не справился с управлением. Фото полиции

Спасатели деблокировали шестерых людей, зажатых в транспортном средстве, и передали пострадавших медикам.

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Спасатели деблокировали шесть пассажиров автобуса. Фото ГСЧС

По предварительным данным полиции, водитель автобуса VAN HOOL не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось.

В полиции Днепропетровщины добавили, что 17 человек с телесными повреждениями госпитализированы.

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В ДТП погиб один человек, 17 госпитализированы. Фото полиции

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека и телесные повреждения).

Напомним, что этим летом в Румынии автобус с украинцами столкнулся с микроавтобусом, припаркованным на обочине дороги. Тогда пять человек погибли, один пострадал.

Фото ГСЧС

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