Дрон из беларуси залетел в Литву: в минобороны страны сделали заявление

В воздушное пространство Литвы, президент которой критикует европейских коллег из-за недостаточно жесткой позиции в отношении россии, залетел неизвестный летательный аппарат из беларуси. Это вызвало обеспокоенность со стороны Министерства обороны страны НАТО. Напомним, что это уже далеко не первый случай пересечения российскими дронами границ стран НАТО.

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«Что касается опасности, как видите, на этом объекте не было никакой взрывчатки, он небоевой. Он был замечен тогда, когда он еще находился на территории беларуси. По моему мнению, службы выполнили свою работу. Что касается системы внутренних дел, мы говорили и с главой МВД, пограничники свое дело сделали», — отметила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

Что касается информирования общества, то это дело Департамента пожарной безопасности и спасения, добавила она.

«Если бы они оценили угрозу по имеющейся информации, людей предупредили бы, я в этом не сомневаюсь. Но этот объект опасности не представлял», — заявила Шакалене.

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Она добавила, что этот инцидент был, скорее всего, случайностью, однако, по ее словам, по мере приближения учений «Запад» количество провокаций на границе может увеличиться.

Добавим, что ранее с территории беларуси в Литву прилетел летательный аппарат, похожий на самодельный БпЛА. Инцидент был зафиксирован 10 июля в 11:30.

Ранее Зеленский предупреждал Европу о том, что беларусь может стать новым плацдармом для агрессии россии.

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