Под видом учений: Зеленский предупредил Европу о том, что Беларусь может стать новым плацдармом для агрессии россии

Этим летом россия, которая продолжает атаковать мирные города Украины, может готовить на территории Беларуси какие-то армейские мероприятия, прикрываясь военными учениями.

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Об этом на саммите Триморья заявил президент Украины Владимир Зеленский .

«Посмотрите на Беларусь — этим летом россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству», — подчеркнул Зеленский.

В ходе выступления президент отметил, что всем необходимо быть готовыми к любым сценариям.

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«Поэтому, пожалуйста, оставайтесь на стороне Украины. Мы искренне благодарны за вашу военную поддержку, и она нам все еще необходима, потому что россия хочет затянуть эту войну. Мы также ценим каждую инвестицию в нашу оборонную промышленность и обещаем: то, что мы создаем сейчас, будет защищать не только нас, но и тех, кто инвестирует», — подчеркнул президент.

Ранее Зеленский уверял, что президент россии путин сделает все, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

В частности, во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины отметил, что россия летом 2025 года планирует отправить в Беларусь подразделения своей армии под предлогом «военных учений», которые якобы могут предназначаться для нападения на страны НАТО.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Киев готов к возможному провалу мирного плана Дональда Трампа .

Фото Офиса президента

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