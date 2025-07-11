41.40 / 41.96 48.63 / 49.29
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

В Украине возможны задержки с выплатой соцпомощи: эксперт объяснил, с чем это связано

10:28 11 июля 2025
Пенсионный эксперт Сергей Коробкин не исключает задержек с выплатой соцвыплат

С 1 июля Пенсионный фонд Украины (ПФУ) взял от органов соцзащиты функции назначения и выплаты социальных пособий. Пенсионный эксперт Сергей Коробкин предупреждает о возможных задержках, пишет «На пенсии».

«Предусмотрена масштабная работа по передаче всех личных дел по управлениям соцзащиты в Пенсионный фонд и в электронном, и в бумажном формате. Нужно выполнить еще много технической работы. Ведь уже с 1 июля Пенсионный фонд будет обеспечивать назначение и выплату соцпомощи», — отмечает он.

До 1 сентября 2025 года также нужно обновить онлайн-сервисы для оформления соцвыплат.

Это означает, что некоторые получатели или только оформляющие социальные выплаты могут столкнуться с задержками с оформлением или переоформлением денежных выплат.

РЕКЛАМА

«Похожая ситуация была, когда в 2022 году Пенсионному фонду передали функции по назначению субсидий», — отметил Коробкин.

Как писали «ФАКТЫ», украинцам упростят доступ к помощи ООН и других организаций.

РЕКЛАМА

417

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как учитывается страховой стаж при поздней уплате взноса

В каком случае в страховой стаж не засчитают месяц, за который уплачен добровольный социальный взнос: разъясняет ПФУ

Люди, фото https://polinka.top/40704-dovolnye-ljudi-kartinki.html

Поворотный момент: на выходных 12 и 13 июля успех ждет пять знаков зодиака

Огурцы растут лучше после подкормки аспирином, фото из открытых источников

Дайте огурцам эти таблетки — и собирайте урожай до осени

Пенсионеры должны написать заявление в ПФУ о неполучении пенсии из России, фото из открытых источников

Часть пенсионеров останутся без выплат, если не напишут специальное заявление: кого это касается

Следующий материал
Новости партнеров