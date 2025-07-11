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В Украине возможны задержки с выплатой соцпомощи: эксперт объяснил, с чем это связано
С 1 июля Пенсионный фонд Украины (ПФУ) взял от органов соцзащиты функции назначения и выплаты социальных пособий. Пенсионный эксперт Сергей Коробкин предупреждает о возможных задержках, пишет «На пенсии».
«Предусмотрена масштабная работа по передаче всех личных дел по управлениям соцзащиты в Пенсионный фонд и в электронном, и в бумажном формате. Нужно выполнить еще много технической работы. Ведь уже с 1 июля Пенсионный фонд будет обеспечивать назначение и выплату соцпомощи», — отмечает он.
До 1 сентября 2025 года также нужно обновить онлайн-сервисы для оформления соцвыплат.
Это означает, что некоторые получатели или только оформляющие социальные выплаты могут столкнуться с задержками с оформлением или переоформлением денежных выплат.
«Похожая ситуация была, когда в 2022 году Пенсионному фонду передали функции по назначению субсидий», — отметил Коробкин.
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