Прожиточный минимум в июле: возрастут ли пенсии, социальные выплаты и зарплаты

В 2025 году прожиточный минимум в Украине остается на уровне 2024 года, что означает отсутствие изменений в социальных выплатах и пенсиях, зависящих от него, информируют Новости.LIVE.

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Прожиточный минимум — это стоимость базовых товаров и услуг, необходимых для жизни.

• Работоспособные: 3 028 грн

• Нетрудоспособные: 2 361 грн

• Дети до 6 лет: 2 563 грн

• Дети от 6 до 18 лет: 3 196 грн

Повышение прожиточного минимума не планируется. Правительство может пересмотреть этот вопрос после первого полугодия 2025 года, если экономическая ситуация улучшится.

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Этот показатель является ключевым, поскольку влияет на размер минимальных пенсий, пособий малообеспеченных, алиментов, пособий по безработице, а также на некоторые налоговые льготы и административные штрафы.

Отметим, что минимальная зарплата в 2025 году также остается на уровне 8 000 гривен в месяц без планов ее повышения.

Как писали «ФАКТЫ», с начала июля в Украине введут единую базовую выплату в размере 4 500 гривен вместо нескольких отдельных пособий малообеспеченным семьям, пенсионерам без стажа, людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям.

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