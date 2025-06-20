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Прожиточный минимум в июле: возрастут ли пенсии, социальные выплаты и зарплаты
В 2025 году прожиточный минимум в Украине остается на уровне 2024 года, что означает отсутствие изменений в социальных выплатах и пенсиях, зависящих от него, информируют Новости.LIVE.
Прожиточный минимум — это стоимость базовых товаров и услуг, необходимых для жизни.
• Работоспособные: 3 028 грн
• Нетрудоспособные: 2 361 грн
• Дети до 6 лет: 2 563 грн
• Дети от 6 до 18 лет: 3 196 грн
Повышение прожиточного минимума не планируется. Правительство может пересмотреть этот вопрос после первого полугодия 2025 года, если экономическая ситуация улучшится.
Этот показатель является ключевым, поскольку влияет на размер минимальных пенсий, пособий малообеспеченных, алиментов, пособий по безработице, а также на некоторые налоговые льготы и административные штрафы.
Отметим, что минимальная зарплата в 2025 году также остается на уровне 8 000 гривен в месяц без планов ее повышения.
Как писали «ФАКТЫ», с начала июля в Украине введут единую базовую выплату в размере 4 500 гривен вместо нескольких отдельных пособий малообеспеченным семьям, пенсионерам без стажа, людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям.1238
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