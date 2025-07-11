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Части украинцев разрешили временно платить за коммуналку меньше и снимать деньги с банковских карт без комиссии
«Укрпочта»,недавно изменившая правила приема посылок с наложенным платежом, значительно улучшает доступность финансовых услуг в сельской местности. Теперь комиссия за любые платежи в сельских отделениях (стационарных и передвижных) составит всего 15 гривен. Кроме того, компания предлагает бесплатное снятие наличных с банковских карт в стационарных отделениях для жителей сел, совершивших минимум два платежа (кроме благотворительных). Об этом сообщили в компании.
Эти нововведения призваны уменьшить финансовую нагрузку на украинцев, ведь только 4,3% населенных пунктов имеют банковские отделения или банкоматы. Благодаря этим льготам клиенты «Укрпочты» смогут экономить до 5 миллионов гривен ежемесячно.
Сниженная комиссия на платежи действует автоматически до 1 сентября 2025 года. Бесплатное снятие наличных доступно до 30 сентября 2025 (от 50 до 30 000 грн за операцию), с соблюдением дневного лимита НБУ в 100 000 грн. Принимаются карты Visa, MasterCard и Пространство.
Как писали «ФАКТЫ»,"Укрпочта" будет выдавать пенсии по-новому. Теперь, если пенсионер получает пенсию через банк, но хочет получать ее по почте, он может изменить способ получения.265
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