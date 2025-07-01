«Укрпочта» изменила правила приема посылок с наложенным платежом

С 1 июля 2025 года «Укрпочта» меняет правила приема отправлений с наложенным платежом. Это связано с исполнением Закона Украины № 361-IX, обязывающего проверять происхождение средств при системных и крупных операциях физических лиц, которые могут иметь признаки предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в компании.

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С 1 июля лимиты на выплату наличных физическим лицам в отделениях «Укрпочты» будут такими:

• Максимальная сумма платежных операций за месяц — 100 000 грн

• Максимальное количество операций в месяц — 10

Для физических лиц, получающих наложенный платеж на карточку, лимиты остаются без изменений:

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• Максимальная сумма операций за день — 29 999 грн

• Максимальное количество операций в день — 50

• Максимальная сумма операций за месяц — 250 000 грн

• Максимальное количество операций за месяц — 500

«Компания выступает за прозрачную и законную деятельность и рекомендует всем своим клиентам, осуществляющим деятельность по продаже товаров или предоставлению услуг на системной основе, осуществить регистрацию субъекта предпринимательской деятельности во избежание в будущем сложностей по расчетам и налогообложению таких расчетов», — говорится в сообщении «Укрпочты».

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