В каком случае в страховой стаж не засчитают месяц, за который уплачен добровольный социальный взнос: разъясняет ПФУ

В Пенсионном фонде Украины объяснили, будет ли зачислен в страховой стаж месяц, в котором уплата добровольного пенсионного взноса произведена в последний день этого месяца.

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Так, страховые взносы засчитываются в пенсионный стаж за тот месяц, когда средства поступили на счет Пенсионного фонда Украины. Это положение регулируется статьей 12 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

«Если взнос уплачен в последний день месяца и на счет Пенсионного фонда Украины средства поступили в этот же день, учитывается месяц проведения платежа. Если же средства на счет поступили на следующий день (в первый день следующего месяца), то в стаж будет отнесен месяц, следующий за месяцем, в котором уплачен пенсионный взнос», — говорится в сообщении.

Информация об уплате взносов автоматически отображается в системе персонифицированного учета. Эти данные и соответствующие сообщения можно просмотреть в своем личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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