С 1 августа штрафовать ФОП будут по полной: перестают действовать скидки при нарушении одного важного закона

В то время как в Украине вступили в силу новые правила контроля за денежными переводами, ФОПам готовят ужесточение наказаний за некоторые нарушения. Речь идет о невыполнении требований по выдаче бумажного или электронного чека при покупке товаров и услуг.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины. По ее данным с 1 августа 2025 г. завершится переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов за нарушение правил применения регистраторов расчетных операций.

В ГНС напомнили, что в 2023 году после восстановления права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций, государство временно уменьшило их размер до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям. Речь шла о нарушении требований пунктов 1 и 2 статьи 3 Закона № 265/95-ВР.

Эти смягчения утратят силу и штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков снова будут взиматься в полном объеме:

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100% - стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;

150% - стоимости при каждом последующем нарушении.

Иными словами, если налоговая узнает о продаже товара без кассового чека скажем на 1000 гривен, то при первом нарушении придется заплатить штраф в 1000 гривен. Если же это случилось не впервые и на сумму, скажем, 2000 гривен, то отдать придется уже 3000.

Также в ГНС призвали хозяйствующих субъектов обеспечить соблюдение установленных правил расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг, в частности:

использовать только зарегистрированные РРО, ПРРО или расчетные книги;

производить расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг;

выдавать покупателям соответствующие расчетные документы (бумажной или электронной форме).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о возможном росте налогов в Украине на 23%, что уже нашло поддержку у МВФ.

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