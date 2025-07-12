Стрельцам нужен план действий, а Рыбам лучше провести день в одиночестве: гороскоп на 12 июля

Знатоки астрологии напоминают, что Луна серьезно влияет на все сферы нашей жизни. В субботу, 12 июля, Луна будет падающей. Этот день характеризуется повышенной эмоциональностью, чувствительностью и нестабильностью.

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Необходимо обратить внимание на состояние здоровья и эмоциональные качели. Возможны ссоры с друзьями или родственниками, причиной которой может стать любой пустяк. Но впоследствии каждый получит по заслугам: за добро воздастся добром, а за зло — злом. Нужно сделать выводы и, по возможности, не допускать допущенных ранее ошибок, советует ТСН.



Знакам зодиака в субботу звезды советуют больше отдыхать и посвятить себе время.

Овен

Не следует отвечать на неадекватное поведение окружения. Лучше сделать вид, что ничего не заметили. И потом все станет на свои места.

Телец

Для Тельцов день благоприятен для любых финансовых операций. Но необходимо планировать будущие затраты и объективно оценить свои потребности и материальные возможности.

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Близнецы

Близнецам нужно быть дипломатичными и не позволять собой манипулировать. Не стоит соглашаться делать чужую работу и выполнять за кого-либо из коллег их обязанности.

Рак

Ракам следует придерживаться ориентиров, которые они себе наметили. Постоянство — залог успеха, а постоянные качели — это продвижение назад. Двигайтесь вперед и вы добьетесь своей цели.

Лев

Львам нужно оценить ситуацию и определить свои цели, двигаться к которым только честным путем. Делайте все правильно, чтобы избежать неприятностей, ведь правда все равно выйдет наружу.

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Дева

Девам представится шанс пополнить запас положительной энергии, общаясь с теми, у кого ее всегда в избытке. Вам будет очень комфортно с маленькими детьми и домашними животными, это наполнит позитивом.

Весы

Весам важно доверять не словам, а реальным делам. Как известно, дела гораздо убедительнее любых красивых и красочных речей.

Скорпион

Не стоит вступать в дискуссии с людьми, исповедующими отличную от вашей точку зрения. Вы не сможете их убедить, а нервы потратите впустую. И еще можете нажить врагов.

Стрелец

Желанию успеть везде и во всем необходимо противопоставить четкий и скрупулезный план действий, который рекомендуется четко соблюдать, не отступая без уважительных причин.

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Козерог

Козерогам следует создать дистанцию и не поддаваться на предложения людей, которые хотят вас использовать для своей цели.

Водолей

Водолеям, из-за чрезмерной уязвимости, не рекомендуется читать и слушать новости. По понятным причинам они вряд ли поднимут настроение и будут способствовать позитиву.

Рыбы

Рыбам рекомендуется провести день в одиночестве. В условиях уединения и отсутствия посторонних «раздражителей» можно будет найти ответы на важные жизненные вопросы. Но не стоит паниковать, если не все получится.

О том, какие знаки зодиака ждет успех на выходных 12 и 13 июля, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

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