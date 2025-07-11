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Поворотный момент: на выходных 12 и 13 июля успех ждет пять знаков зодиака
В последний рабочий день недели астрологи советуют доверять своей интуиции и не бояться менять планы на ходу. А что ожидает знаки зодиака на выходные, 12 и 13 июля, и кому повезет больше всего, рассказывает гороскоп сайта slovofraza.com.
Знатоки звезд рекомендуют действовать с уверенностью и не бояться немного отойти от привычного сценария.
Лев
Для Львов в предстоящие выходные наступает момент внутреннего и внешнего прорыва. Их может ждать неожиданная встреча с человеком, который вдохновит на новый этап. Это хорошее время, чтобы проявить себя на любом поприще. В эти дни особенно важно слушать не только разум, но и сердце.
Стрелец
Стрельцы почувствуют прилив жизненной энергии и интерес к новым впечатлениям. Отличное время для поездок и неожиданных встреч. Может кто-то из прошлого снова напомнить о себе — прислушайтесь к его предложению. Возможно выгодное сотрудничество там, откуда вы не ожидали. Главное — не упустить шанс.
Близнецы
Близнецы будут на коне, почувствуют эмоциональную перезагрузку. Возможны интересные знакомства. К ним будут тянуться люди. Стоит этим воспользоваться — даже небольшая инициатива может перерасти во что-то серьёзное. Также вас могут порадовать новости, связанные с карьерой или образованием.
Овен
Для Овнов выходные будут насыщенными и продуктивными. Вы почувствуете прилив сил и желание действовать, не откладывая. Удача будет сопровождать даже в самых рутинных задачах. Возможно, вы успешно решите конфликтную ситуацию, сделав первый шаг. Главное — не терять веру в себя, даже если что-то сразу не получается.
Весы
Весам выходные принесут внутреннее спокойствие и ощущение, что идет правильно и в нужном направлении. Особенно удачными будут встречи с друзьями и родственниками. Это отличное время для восстановления баланса в жизни: пересмотра приоритетов и заботы о себе. Стоит прислушаться к знакам и следовать интуиции.
А что обещают знакам зодиака в выходные знатоки восточной астрологии, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».1074
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