Не существует: СМИ об уголовных делах против Вагифа Алиева и его бизнесПроти компаній відомого київського забудовника справ за несплату податків не відкривали

Распространяющиеся в сети слухи о вероятном деле по неуплате налогов компаниями застройщика Вагифа Алиева, опровергает Oboz.ua.

«Информация о Вагифе Алиеве, которая распространяется в сети, неточная. На самом деле уголовного дела об уклонении от уплаты налогов рядом компаний, принадлежащих известному киевскому застройщику, не существует» , — сообщает издание.

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Также СМИ напомнили, что бизнесмен уже более 40 лет проживает в Украине.

«Вагиф Ахмедович — азербайджанец, родившийся в Ашхабаде, живет в Украине более 40 лет и является гражданином Украины. По уголовным делам — никаких производств против него не открывали, а бизнес Вагифа Алиева платит многочисленные налоги в государственный бюджет Украины. Информация, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности», — написал Oboz.ua.

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Напомним, в сети появилась информация, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало проверку возможного уклонения от уплаты налогов компаниями «ТРЦ Лавина», «Инвестстрой Гарант» и «Мандарин Плаза», принадлежащих Алиеву. Указывается, что якобы уголовное производство по этому факту было зарегистрировано еще в августе 2024 года.

Как сообщали «ФАКТЫ», детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении руководителей компаний, которые помогали крупным торговым сетям розничной торговли уклоняться от уплаты налогов и легализовывать деньги.

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